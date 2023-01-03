Бобры ограбили продовольственный склад

Кадры дерзкого ограбления в Туле. Банда бобров проникла на продуктовый склад и подчистила запасы продовольствия.

Захватили овощей – кто сколько смог. Некоторым ноша далась с трудом. Но они упорно тащили провиант.

Полиция дело решила не заводить – все-таки праздник живота в новый год должен быть у всех.