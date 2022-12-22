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«Бобры» начинают и выигрывают!

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«Бобры» начинают и выигрывают!

Победой с разгромным счетом 5:1 завершился первый матч домашней серии игр хоккейного клуба "Динамо-Шинник" над московским МХК "Спартак", прошедший на льду "Бобруйск-Арены". Подробности - в ближайшем номере "Бабруйскага жыцця".

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