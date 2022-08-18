«Бобруйскводоканал» проводит акцию «Водная амнистия»

Владельцам жилых домов, которые пользуются услугой водоснабжения и водоотведения через самовольные подключения к центральным водопроводным или канализационным сетям, не имея при этом договора и не оплачивая эти услуги, до 1 сентября предлагается легализовать и зарегистрировать незаконные подключения. В случае добровольного обращения для регистрации присоединений оплата суммы ущерба, причиненного филиалу «Бобруйскводоканал» самовольным подключением не будет взиматься.

У жителей Бобруйска и Бобруйского района еще есть время, чтобы без штрафов и отключения узаконить подключения к сетям водоснабжения и канализации. В случае если контролеры или другие представители филиала «Бобруйскводоканал» выявят самовольное подключение, то нарушителям будет предъявлена к оплате сумма платежа за пользование холодной водой, рассчитанная по пропускной способности трубы 1236 рублей 51 копейка и произведено отключение от водопровода или канализации за счет средств «самовольщика».

Акция «Водная амнистия» – способ закрыть вопрос без финансовых потерь и добросовестно пользоваться услугами.

Для оформления водопровода или канализации необходимо обратиться по адресу:

г. Бобруйск, ул. Урицкого, 2. Режим работы: понедельник-пятница с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00.

Телефоны для справок: 8-0225-72-10-66, 80225-72-02-28.

Документы, которые необходимо иметь для регистрации: