Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Актуально

«Бобруйскводоканал» проводит акцию «Водная амнистия»

14 0

«Бобруйскводоканал» проводит акцию «Водная амнистия»

Владельцам жилых домов, которые пользуются услугой водоснабжения и водоотведения через самовольные подключения к центральным водопроводным или канализационным сетям, не имея при этом договора и не оплачивая эти услуги, до 1 сентября предлагается легализовать и зарегистрировать незаконные подключения. В случае добровольного обращения для регистрации присоединений оплата суммы ущерба, причиненного филиалу «Бобруйскводоканал» самовольным подключением не будет взиматься.

У жителей  Бобруйска и Бобруйского района еще есть время, чтобы без штрафов и отключения узаконить подключения к сетям водоснабжения и канализации. В случае если контролеры или другие представители филиала «Бобруйскводоканал» выявят самовольное подключение, то нарушителям будет предъявлена к оплате сумма платежа за пользование холодной водой, рассчитанная по пропускной способности трубы 1236 рублей 51 копейка и произведено отключение от водопровода или канализации за счет средств «самовольщика».

Акция «Водная амнистия» – способ закрыть вопрос без финансовых потерь и добросовестно пользоваться услугами.

Для оформления водопровода или канализации необходимо обратиться по адресу:
г. Бобруйск, ул. Урицкого, 2. Режим работы: понедельник-пятница с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00.

Телефоны для справок: 8-0225-72-10-66, 80225-72-02-28.
Документы, которые необходимо иметь для регистрации:

  • личный паспорт собственника;
  • свидетельство о государственной регистрации на строение или земельный участок;
  • исполнительную съемку водопровода или канализации.

 

Подписывайтесь на нас в ВКонтактеInstagram и Одноклассниках.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿
vk.com
vk.com
vk.com
vk.com
© 2014-2021 Bobrlife Настоящий ресурс может содержать материалы 18+. Перепечатка материалов bobrlife.by возможна только с письменного разрешения редакции!
Translate »