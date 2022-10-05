«Бобруйсктрикотаж» представит свои новейшие разработки на выставке BelTexIndustry-2022

"Данную международную выставку мы проводим ежегодно. В этом году в ней кроме белорусских производителей примут участие представители Турции и Российской Федерации. Участников BelTexIndustry ждет насыщенная деловая программа, в ходе панельной дискуссии мы пообщаемся с нашими зарубежными партнерами. Также мы сделали уклон на различные обучающие программы по продвижению продукции, так как тема продвижения и реализации товаров всегда актуальна", - сказала Наталия Мурашко.

По словам Елены Савич, с новейшими разработками белорусского легпрома посетителей ознакомят компании концерна. "На протяжении полугода они готовили новинки, и их можно будет увидеть воочию на модных показах, которые будут проходить в течение двух дней - 5 и 6 октября. В частности, можно будет ознакомиться с новинками мужской и женской деловой одежды, детской одежды, моделями школьных коллекций. Показы предприятий будут чередоваться с показами молодых дизайнеров, в том числе победителей "Мельницы моды". Все секреты и изюминки мы не будем раскрывать, хочется, чтобы люди их увидели своими глазами", - акцентировала внимание она.

В этом году организаторы ожидают роста числа посетителей мероприятия. "Выставка пользуется большим спросом. В прошлые годы ее посещали более 3 тыс. человек. В нынешнем году идет активная регистрация как на деловую программу к спикерам, так и на B2B переговоры, поэтому мы ожидаем большего количества посещений", - сообщила руководитель проекта.

"В целом выставка будет яркая, модная, так как мы готовим не только бизнес-площадку для производителей и торговых сетей, но также хотим показать впечатляющее шоу", - подчеркнула Елена Савич.

Турецкие ткани, белорусское качество, российский эксклюзив

Весь спектр современных отраслевых решений представят компании сразу нескольких зарубежных стран. Высококачественный текстиль, который знают и ценят во всем мире за натуральность и экологичность, в Минске презентуют сразу девять предприятий из Турции: Ozsar Tekstil, Altun Textile, Has Orme, Ersat Tekstil и другие.

О своем участии в белорусской выставке заявили известные производители из России. Так, актуальные тенденции нового сезона продемонстрируют: швейная фабрика "Славянка" (Псков) и производитель высокотехнологичной одежды для активного и экстремального отдыха Dragonfly.

По традиции на выставке со своими новейшими разработками ознакомят предприятия концерна "Беллегпром": эксклюзивные экомеха ОАО "Белфа", трикотажные изделия предприятий "Купалинка", "Свiтанак", "Полесье", "Бобруйсктрикотаж", обувь для детей и взрослых от производителей "Луч", "Отико" и "Чевляр". Текстилем, пряжей и нитью заинтересуют "Моготекс", "Гронитекс", Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение, известное под маркой "Блакит", и многие другие.

Модные показы

Чтобы быть в тренде последних новинок сезона "Осень 2022/2023" или знать наперед, какие деловые костюмы и платья будут особенно актуальны в новом учебном году 2023/2024, стоит заглянуть на модные показы, которые украсят собой яркие выставочные дни.

Одна из главных изюминок выставки-2022 - участие проекта "Роднае - моднае". По словам организаторов, главная цель этого уникального проекта - показать оригинальность белорусской дизайнерской мысли и ее практического воплощения.

Также состоится модный показ, где каждая из коллекций буквально приоткроет страницы белорусской истории и современных дней. Кроме того, можно будет познакомиться с творчеством мастеров декоративно-прикладного искусства Беларуси в рамках экспозиции "Маляванка. Вытокi самабытнага мастацтва".

Деловая программа

Какое будущее ждет легкую промышленность в современных реалиях, какие кадры сегодня востребованы, к каким эффективным способам раскрутки и продвижения продукции стоит присмотреться внимательнее - на эти и другие не менее важные вопросы ответят эксперты бизнес-форума.

В первый день выставки деловую программу откроет панельная дискуссия: "Легкая промышленность в современных условиях", организатором которой выступает концерн "Беллегпром".

За круглый стол приглашает белорусский дизайнер Анастасия Фалькович, которая поделится главными нюансами подготовки компетентного специалиста.

Не менее насыщенным будет мастер-класс "Шаги к Олимпу" Виталия Островского - руководителя проектов по разработке олимпийской экипировки в Токио-2020, Пекине-2022 и создателя бренда национальной олимпийской команды Беларуси Team BY.

Контент-стратег и специалист по коммуникациям и продвижению в социальных сетях и СМИ Оксана Ванчук проведет встречу на тему "Бренд компании текстильной отрасли и легкой промышленности в соцсетях", где расскажет о трех типах контента для монетизации.

Во второй день мероприятия особое внимание будет уделено обучающей сессии "E-commerce в fashion - индустрии в современных условиях". Член правления Российской ассоциации экспертов рынка ритейла Сергей Илюха научит управлять ассортиментом в онлайн-каналах. Контент-мейкер и креатор Алеся Полховская продемонстрирует, как сделать продающий контент с помощью камеры в телефоне.

Представители торговых сетей стран СНГ, производители и поставщики товаров легкой промышленности 7 октября приглашаются на серию блиц-переговоров, организованных Группой компаний "РитейлМаркетинг" (Беларусь, Россия).

46-я международная выставка-ярмарка по оптовой продаже товаров легкой промышленности BelTexIndustry-2022 пройдет с 5 по 7 октября в Минске в выставочном комплексе "БелЭкспо" на Победителей, 14. Вход бесплатный, с более подробной информацией можно ознакомиться на сайте выставки.