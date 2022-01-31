Бобруйскому кафедральному собору подарили Евангелие, которому больше двухсот лет
bobreparhiya.by 118 0
Заслуженный артист Республики Беларусь, почётный гражданин Бобруйска певец Руслан Алехно вручил в дар для Никольского кафедрального собора Евангелие, изданное в 1779 году.
Священная книга в отличном состоянии, она была отреставрирована и переплетена.
Евангелие будет использоваться на праздничных службах, служить ещё одним украшением богослужений в главном храме епархии.
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