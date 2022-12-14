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Бобруйскому филиалу ОАО «Булочно-кондитерская компания «Домочай» срочно требуются

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Бобруйскому филиалу ОАО «Булочно-кондитерская компания «Домочай» срочно требуются

— Инженер-технолог (сменный);

— Мастер смены;

— Инженер отдела материально-технического снабжения и транспорта;

— Специалист по маркетингу

— Кондитер;

— Машинист тесторазделочных машин;

— машинист расфасовочно-упаковочных машин;

— Слесарь КИПиА;

— Слесарь-ремонтник.

— Водитель автомобиля (категория В,С);

— Приёмщик-сдатчик пищевой продукции;

— Укладчик хлебобулочных изделий

Обращаться в отдел кадров по ул. Гоголя 164,

Тел. 74-96-96

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