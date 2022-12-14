Бобруйскому филиалу ОАО «Булочно-кондитерская компания «Домочай» срочно требуются
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— Инженер-технолог (сменный);
— Мастер смены;
— Инженер отдела материально-технического снабжения и транспорта;
— Специалист по маркетингу
— Кондитер;
— Машинист тесторазделочных машин;
— машинист расфасовочно-упаковочных машин;
— Слесарь КИПиА;
— Слесарь-ремонтник.
— Водитель автомобиля (категория В,С);
— Приёмщик-сдатчик пищевой продукции;
— Укладчик хлебобулочных изделий
Обращаться в отдел кадров по ул. Гоголя 164,
Тел. 74-96-96
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