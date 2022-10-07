Бобруйское предприятие в числе победителей Национального конкурса «Предприниматель года»

В Беларуси подвели итоги Национального конкурса «Предприниматель года». Победители по итогам деятельности за 2021 год определены постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 сентября 2022 г. № 655 «О победителях Национального конкурса «Предприниматель года».

Так, в номинации «Успешный старт» лидером стало общество с ограниченной ответственностью «Центр проектирования и строительной диагностики» (г. Могилев). Руководитель – Игорь Красота.

В номинации «Стабильный успех» – общество с ограниченной ответственностью «ПРОТОС» (Могилевский район). Руководитель – Николай Сыса.

В номинации «Эффективный бизнес в сфере производства» победителем стало совместное общество с ограниченной ответственностью «Дозатор-плюс» (г. Могилев). Руководитель – Сергей Кулажин.

В номинации «Эффективный бизнес в сфере услуг» – частное торгово-производственное унитарное предприятие «РИЦ ТАНДЕМ» (г. Бобруйск, Могилевская область). Руководитель – Валерий Гусаков.

В номинации «Эффективный индивидуальный бизнес» лучшим признан индивидуальный предприниматель Евгений Кузнецов (г. Быхов, Могилевская область).

По материалам mogilev-region.gov.by­