Бобруйское предприятие в числе победителей национального конкурса «Предприниматель года»

Подведены итоги национального конкурса «Предприниматель года» по результатам деятельности субъектов хозяйствования за 2020 год. Лучших определяли от областей и города Минска по пяти номинациям.

В категории «Эффективный бизнес в сфере производства» в числе лучших – ОДО «Рубикон».

Компания Рубикон основана в 2000 году. Имеет большой опыт в производстве рукавов высокого давления. Изготавливает продукцию, используемую в гидравлических системах сельскохозяйственных, дорожных, строительных машинах и промышленном оборудовании. Многоступенчатый контроль на линии производства и отгрузки позволяет поддерживать репутацию производителя качественной продукции. В 2018 году присвоено звание лауреата национального конкурса в номинации «Эффективный бизнес в сфере производства».

«2020 год во всех отношениях был непростым для бизнеса и внес значительные коррективы в намеченные цели и планы. Вместе с тем он стал годом поиска свежих идей, принятия нестандартных решений, внедрения новых процессов и способов коммуникации. Победители конкурса продемонстрировали яркий пример профессионализма, целеустремленности, ответственности и преданности своему делу даже в условиях высокого риска», - подчеркнули в Минэкономики.

По традиции чествование победителей пройдет в торжественной обстановке. Лучшим из лучших по версии национального конкурса «Предприниматель года» будут вручены дипломы и памятные призы, а также подарки от верных традиции содействия развитию бизнес-движения и новых партнеров церемонии. Приятным бонусом для победителей с этого года станет право использовать в рекламных целях логотип конкурса.