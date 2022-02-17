Бобруйским дошколятам рассказали о пожарной безопасности

Спасатели Бобруйска продолжают проводить профилактические мероприятия в детских садах города и района. Важно самым юным гражданам с дошкольного возраста привить основы безопасного поведения и рассказать, как не попасть в беду.

Дошколята уже хорошо знают специалиста сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Владимира Бутко. Ведь спасатель приходит к ребятам не только научить правилам безопасности, но и с подарками. Чтобы заслужить яркую закладку, наклейку или сладкий сувенир Владимир Николаевич устраивает для детей викторины, задает разные вопросы и в виде игры знакомит с самыми разными опасностями, которые могут случиться в любом месте.

Владимир Николаевич рассказал ребятам, что крайне важно не брать в руки спички, зажигалки, моющие средства, острые предметы, играть на подоконниках. А еще опасно баловаться на водоемах и кататься с горки без присмотра взрослых. Малышам напомнили о том, что при любой беде важно не прятаться, а наоборот, быстро покидать помещение и звать на помощь.