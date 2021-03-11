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Бобруйский зональный центр гигиены и эпидемиологии проведет горячую линию 12 марта

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Бобруйский зональный центр гигиены и эпидемиологии проведет горячую линию 12 марта

12 марта в УЗ «Бобруйский зональный центр гигиены и эпидемиологии» состоится «горячая линия» по вопросам защиты прав потребителей, правовых механизмах защиты потребительских прав и законных интересах граждан. На вопросы ответит заведующий отделом гигиены питания Парамонова Ольга Сергеевна.

Время: 9.00-12.00. Тел.:  8 (0225) 71-60-52.

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