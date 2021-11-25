Бобруйский зефир и другие сладости на выставке в Ташкенте

Экспонентами от Беларуси выступают 17 компаний, демонстрирующих новинки в сфере пищевой промышленности, аграрного машиностроения и науки. «Белгоспищепром» представлен отдельной тематической секцией в национальном павильоне Made in Belarus. В Узбекистан концерн привез продукцию предприятий кондитерской и алкогольной отраслей. Об этом рассказывает пресс-служба ОАО "Красный пищевик".

Накануне выставки состоялось заседание Узбекско-Белорусской рабочей группы по сельскому хозяйству и пищевой промышленности с участием представителей концерна. Эксперты обсудили широкий спектр вопросов, в том числе экспорт продукции предприятий Белгоспищепрома на узбекский рынок, а также встречные поставки виноматериалов для производства вин и другие перспективные направления сотрудничества.

Отдельно были отмечены положительные результаты отмены акцизного налога при ввозе белорусских кондитерских изделий в Узбекистан. По итогам 9 месяцев 2021 года экспорт сладостей вырос на 70%.

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