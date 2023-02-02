Бобруйский завод растительных масел производит сегодня шесть видов масел

Любая хозяйка согласится, что на кухне без подсолнечного масла никак. Бобруйску повезло – здесь есть свой завод растительных масел. Но самое главное (особенно это важно для тех, кто следит за здоровьем и старается питаться правильно), что на предприятии производят очень качественный продукт.

А начиналось все в 1898 году, когда купец Израиль Виленский решил начать строительство и оборудование первой очереди парового маслобойного завода. Он рискнул построить производство, заранее зная, что работать придется только на привозном сырье: возделывание льна в уезде, как и во всей Минской губернии, в конце XIX – начале XX века было крайне незначительным – площади, отведенные под посевы культуры, занимали меньше 1% всех площадей… Сегодня завод производит шесть видов подсолнечного рафинированного дезодорированного, нерафинированное и рапсовое масла. На изготовление последнего идет исключительно отечественное (в том числе выращенное в Бобруйском районе) сырье. И производство получается практически безотходным, так как жмых рапса идет на корм крупному рогатому скоту. Еще с учетом особого колорита нашего города нельзя не отметить, что в 2010-м завод впервые получил сертификат кошерности (он подтверждается ежегодно), выдаваемый Департаментом кашрута при Главном раввинате России, что позволило представить белорусского производителя, новый продукт в лучших традициях кашрута – подсолнечное рафинированное дезодорируемое кошерное масло «Шалом».

Как же происходит процесс производства всех этих вкусностей и полезностей? Семена подсолнечника или рапса проходят лабораторный контроль качества. Затем направляются в цех отжима. Следующий этап – цех физико-химической рафинации. И наконец – фасовка в цехе разлива. То есть на выходе получается экологичный продукт, который прошел минимальную обработку и не имеет никаких добавок. А его срок хранения значительно увеличен благодаря качественной упаковке и заводскому разливу. К слову, для потребителей выпускают масло в бутылках объемом 850 и 980 мл, для производств и предприятий общественного питания – 5 л.

По всему городу можно видеть билборды, на которых «красуется» рапсовое масло «Одериха», есть информация и в общественном транспорте. Почему завод рекламирует именно его? Все очень просто. Это источник витамина B, цинка, магния, меди, кальция... В его составе много жирных кислот (в том числе ­Омега-­­3 и Омега-6, очень нужные организму), поэтому продукт полезнее, чем подсолнечное и оливковое масла. Его стали рекомендовать добавлять в рацион пациентов с недугами ЖКТ и кровеносной системы: употребление продукта предупреждает тромбообразование. А еще масло хорошо влияет на обмен веществ, ускоряет регенерацию в клетках, нормализует состояние кожи и даже способствует похудению, поскольку снижает количество холестерина. Кстати, на выставках, в которых предприятие регулярно принимает участие, потенциальные потребители раньше с удивлением смотрели на рапсовое масло. Сейчас же подходят и благодарят производителей за качественный продукт.

Нельзя обойти стороной и подсолнечное нерафинированное масло. Для людей советской эпохи это продукт ностальгический, поскольку в те времена употребляли только его, рафинированного попросту не было. Зато у «Постного» более насыщенный, семечный, вкус, который сделает любой салат интереснее. Наверное, и молодым, которые любят гастрономические эксперименты, тоже будет любопытно попробовать что-то необычное.

Коллектив предприятия небольшой – около 150 человек, но все работники ответственные, трудолюбивые и креативные. С удовольствием приходят ежедневно на завод, который встречает чистой и даже уютной территорией, где множество насаждений: ели, яблоневая аллея, декоративные клены, туи, а весной и летом глаз радуют тюльпаны, мускари, розы…

И в завершение несколько цифр. Объем производства в ушедшем году – 119990 тыс. руб­лей, темп роста промышленной продукции к аналогичному периоду 2021-го – 184%. Выручка от реализации продукции, товаров (работ, услуг) за 2022-й составила 93635 тыс. рублей, а темп ее роста – 127%. Экспорт товаров за прошлый год – 12812 тыс. долларов, темп его роста – 142,6%.

Ольга Хотько.