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Культура

Бобруйский театр принимает именитого гостя из Южной Кореи

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Бобруйский театр принимает именитого гостя из Южной Кореи

Сейчас в гостях у театра с официальным визитом режиссер, актер, театральный критик, театровед, доктор искусствоведения, магистр актерских искусств Университета Кенхи (г.Сеул, Южная Корея) Донг Хи Чан.

В ходе визита планируются лекции, обмен народными традициями и профессиональным театральным опытом. Бобруйский театр им. В.И. Дунина-Марцинкевича рад приветствовать Донг Хи Чана в Бобруйске и надеется, что встреча укрепит дружеские отношения.

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