Бобруйский театр принимает именитого гостя из Южной Кореи

Сейчас в гостях у театра с официальным визитом режиссер, актер, театральный критик, театровед, доктор искусствоведения, магистр актерских искусств Университета Кенхи (г.Сеул, Южная Корея) Донг Хи Чан.

В ходе визита планируются лекции, обмен народными традициями и профессиональным театральным опытом. Бобруйский театр им. В.И. Дунина-Марцинкевича рад приветствовать Донг Хи Чана в Бобруйске и надеется, что встреча укрепит дружеские отношения.