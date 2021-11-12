Бобруйский театр принимает именитого гостя из Южной Кореи
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Сейчас в гостях у театра с официальным визитом режиссер, актер, театральный критик, театровед, доктор искусствоведения, магистр актерских искусств Университета Кенхи (г.Сеул, Южная Корея) Донг Хи Чан.
В ходе визита планируются лекции, обмен народными традициями и профессиональным театральным опытом. Бобруйский театр им. В.И. Дунина-Марцинкевича рад приветствовать Донг Хи Чана в Бобруйске и надеется, что встреча укрепит дружеские отношения.
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