Бобруйский театр приглашает на премьеру спектакля “Самоубийца”

13 и 14 ноября в театре драмы и комедии В. И. Дунина-Марцинкевича состоится премьера трагифарса «Самоубийца».

Эту пьесу, написанную в 1928-ом году, в своё время назвали клеветнической и антисоветской, несмотря на защиту самого Станиславского, её категорически запретили ставить на сцене. При жизни Николая Эрдмана (умер в 1970-ом) она так и не была поставлена, и даже к печати не допущена цензурой. В 1982-ом В. Плучек в театре Сатиры в Москве выпустил спектакль, который очень скоро был запрещён цензурой, только в 1986-ом «Самоубийцу» смогли возобновить. Что же такого «страшного» происходит в пьесе?

Место действия – Москва, 1920-ый, коммуналка. В одной из комнат живёт семья, глава которой Подсекальников, безработный, что повергает его в бесконечную депрессию. И тут вдруг ночью ему захотелось есть. С этого момента начинаются замечательные, на грани фантастики события, в которые включаются жена, тёща, соседи по коммуналке, а еще ливерная колбаса, запертая в туалет дверь, пистолет. А также записка «В смерти моей прошу никого не винить», и множество знакомых, которым на руку самоубийство нашего героя.

За счёт смерти его они собираются решить свои проблемы, и каждый уговаривает Подсекальникова застрелиться в его пользу. Устраивается пышное прощание с песнями, танцами, цыганами, все живут в ожидании смерти героя в надежде, что она произойдёт в их пользу. Насмеявшись вдоволь над несколько неправдоподобной ситуацией, поневоле находишь какие-то параллели с современностью, но можно ли считать их страшными?..

Начало спектакля: 18.00\