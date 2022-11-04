Бобруйский театр презентовал зрителям фантасмагорию «Ангелы не плачут»
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Фотографии: Виктор Чабан
Как это было, смотрите в фоторепортаже Виктора ЧАБАНА.
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