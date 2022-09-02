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Бобруйский театр откроет 78-й сезон мелодраматической комедией

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Бобруйский театр откроет 78-й сезон мелодраматической комедией

Открытие нового 78-го сезона областного театра драмы и комедии им В.И. Дунина-Марцинкевича в Бобруйске запланировано на 16 сентября.

Как сообщили в учреждении культуры, в этот день на сцене театра покажут мелодраматическую комедию «Смешанные чувства, или Два старых краба с нежным панцирем» к юбилею Елены Сафроновой.

Юные зрители смогут побывать в театре уже на днях - 3 и 4 сентября для них покажут музыкальную сказку «Хома и Суслик, или Замечательный денек».

mogilevnews.by

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