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Бобруйский районный историко-краеведческий музей приглашает принять участие в создании выставки

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Бобруйский районный историко-краеведческий музей приглашает принять участие в создании выставки

Для этого необходимо выслать фотографии, связанные с повседневной жизнью, историей и событиями в Бобруйском районе. Принимаются фотографии старше 1960 года.

К фото необходимо приложить следующие сведения:

  1. Фамилия, имя, отчество отправителя;
  2. Дата, географическая локация и краткое описание фотографии;
  3. Контактные данные отправителя: домашний адрес, телефон, электронная почта (при наличии).

Фотографии принимаются в бумажном или электронном виде. В случае невозможности передачи оригиналов фото просим выслать копии (сканы) на электронную почту, либо по Vider на номер 8(029)845-93-98

Адрес музея: Бобруйский район, д. Сычково, ул. Селезнева, д. 16.

Электронный адрес: rkm@bobruisk-rik.gov.by.

Контактный телефон: 8(0225) 75-90-44.

По итогу на основе собранного материала в музее будет создана экспозиция «Бобруйский район в кадре».

tribunapracy.by

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