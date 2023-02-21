Бобруйский районный историко-краеведческий музей приглашает принять участие в создании выставки
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Для этого необходимо выслать фотографии, связанные с повседневной жизнью, историей и событиями в Бобруйском районе. Принимаются фотографии старше 1960 года.
К фото необходимо приложить следующие сведения:
- Фамилия, имя, отчество отправителя;
- Дата, географическая локация и краткое описание фотографии;
- Контактные данные отправителя: домашний адрес, телефон, электронная почта (при наличии).
Фотографии принимаются в бумажном или электронном виде. В случае невозможности передачи оригиналов фото просим выслать копии (сканы) на электронную почту, либо по Vider на номер 8(029)845-93-98
Адрес музея: Бобруйский район, д. Сычково, ул. Селезнева, д. 16.
Электронный адрес: rkm@bobruisk-rik.gov.by.
Контактный телефон: 8(0225) 75-90-44.
По итогу на основе собранного материала в музее будет создана экспозиция «Бобруйский район в кадре».