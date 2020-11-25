Бобруйский район – самый «возрастной» в Могилевской области

По итогам переписи населения Республики Беларусь, проведенной в 2019 году, средний возраст населения Могилевской области составил 41,3 года. Самый «молодой» город региона – Могилев (средний возраст - 39,8 года), наиболее «возрастной» – Бобруйский район (46,6 года).

- По состоянию на 4 октября 2019 года в области проживало 1 024,8 тысячи человек. Число городских жителей составило 812,4 тыс. человек, или 79,3% в общей численности населения, сельских – 212,4 тыс. человек, или 20,7%, - рассказали в отделе демографической статистики и переписи населения Главного статуправления Могилевской области. - Гендерное соотношение за прошедшие десять лет в целом не изменилось. Численность мужчин составила 476,9 тыс. человек, женщин – 547,9 тыс. человек. На 1000 мужчин приходилось 1 149 женщин (в 2009 году – 1 135).

По основным возрастным группам население области распределилось следующим образом: в трудоспособном возрасте находилось 57,1% населения, старше трудоспособного возраста – 25,3%, моложе трудоспособного – 17,6%.

К слову, согласно данным переписи, 41,7% населения указало основным источником средств к существованию работу по найму, более 26% – пенсию, 21,6% находилось на иждивении другого лица.