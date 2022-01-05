Бобруйский предприниматель подарил сертификат на сумму 5000 белорусских рублей социальному приюту

Директор ООО «ЛВЕ ДОМ» Александр Богданович принял участие в новогоднем марафоне добрых дел. Предприниматель поздравил с зимними праздниками воспитанников социального приюта, передав сертификат на сумму 5000 белорусских рублей на нужды учреждения.

Кроме этого, он подарил ребятам сладкие подарки и канцтовары, пожелав в Новом году исполнения сокровенных желаний, хорошей учебы и никогда не опускать руки. К слову, такой щедрый жест бобруйчанин совершил в День своего рождения – сегодня ему исполнилось 30 лет. В свою очередь воспитанники приюта поздравили предпринимателя с юбилеем и подарили открытку, которую сделали своими руками.

– Я впервые принимаю участие в благотворительности. По долгу своей работы мне очень часто приходится сталкиваться с людьми, у которых есть проблемные моменты в жизни. И я не хочу, чтобы эти проблемы отразились на наших детях. Я желаю, чтобы они жили в счастливых семьях, любви и достатке, – сказал Александр Богданович.