Бобруйский отдел охраны принял участие в турслете «Бобруйск. Лето — 2021»

В минувшие выходные на реке Березина в районе деревни Доманово Бобруйского района прошел туристический слет «Бобруйск. Лето — 2021».

В мероприятии приняли участие 42 представителя из Бобруйского отдела охраны, отдела принудительного исполнения, войсковой части 5527, военкомата, лесхоза, городской и районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды, не остались в стороне и представительницы Белорусского союза женщин.

По итогам конкурсов из четырех смешанных команд по 5 человек в каждой проигравших не было, все команды заняли призовые места, и никто не остался без подарков и дипломов.