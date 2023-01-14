Бобруйский отдел Департамента охраны присоединился к марафону добрых дел в рамках акции «От всей души»
0 0
Руководство Бобруйского отдела охраны посетили по месту жительства и поздравили с наступившими праздниками ветерана Великой Отечественной войны Екатерину Ефремовну Зелёную. С наилучшими и искренними пожеланиями вручили поздравление от начальника Департамента охраны, а также сладкий сувенир. Пожелали долгих лет жизни, неиссякаемой энергии и оптимизма.
Подписывайтесь на нас в ВКонтакте, Instagram, TikTok и Одноклассниках.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте
также
также
-
Бобруйский отдел Департамента охраны присоединился к марафону добрых дел в рамках акции «От всей души»
-
Председатель горисполкома Игорь Кисель выслушал бобруйчан
-
Душевная встреча прошла в Центре досуга и творчества Бобруйска
-
Изменились тарифы на электрическую энергию для населения
-
Более 8000 клиентов воспользовались ипотечным кредитом Беларусбанка
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости