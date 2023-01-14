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Общество

Бобруйский отдел Департамента охраны присоединился к марафону добрых дел в рамках акции «От всей души»

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Бобруйский отдел Департамента охраны присоединился к марафону добрых дел в рамках акции «От всей души»

Руководство Бобруйского отдела охраны посетили по месту жительства и поздравили с наступившими праздниками ветерана Великой Отечественной войны Екатерину Ефремовну Зелёную. С наилучшими и искренними пожеланиями вручили поздравление от начальника Департамента охраны, а также сладкий сувенир. Пожелали долгих лет жизни, неиссякаемой энергии и оптимизма.

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