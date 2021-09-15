Бобруйский отдел Департамента охраны принимал делегации из России и Азербайджана

В рамках международного сотрудничества 15 сентября Бобруйский отдел Департамента охраны посетили коллеги из Российской Федерации и Республики Азербайджан. Они приехали, чтобы ознакомиться со служебной деятельностью и развитием подразделения охраны, посмотреть работу личного состава и материально-техническое обеспечение, обменяться опытом.

Во время визита гости побывали в здании Бобруйского отдела Департамента охраны, где для них провели небольшую экскурсию и наглядно продемонстрировали работу сотрудников при вызове на сигнал тревоги из охраняемого объекта. Показали дежурную часть и учебный класс, где проводятся служебные занятия и личный состав проходит инструктаж перед заступлением на службу. В питомнике служебных собак представители делегаций увидели, что умеют и как живут четвероногие питомцы, которые несут службу вместе с сотрудниками Департамента. Специалисты-кинологи показали элементы дрессировки, преодоление полосы препятствий и задержание условного преступника служебными собаками.

– Материально-техническое обеспечение и технические возможности Бобруйского отдела, подготовка сотрудников и, как мы сейчас убедились, в том числе и служебных животных находятся на высоком уровне. Хочу сказать, это опытные люди, которые готовы обеспечить безопасность граждан и покой в городе, – сказал Михаил Ковкин, заместитель начальника Главного управления вневедомственной охраны Росгвардии генерал-майор полиции.

Далее по программе гости ознакомились с достопримечательностями Бобруйска и посетили ОАО «Красный пищевик».