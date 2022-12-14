Бобруйский мясокомбинат – одно из старейших мясоперерабатывающих предприятий республики

За 90 лет прошло долгий и непростой путь в становлении, развитии и завоевании высоких позиций на потребительском рынке Беларуси и сегодня умело сочетает в работе традиционные подходы к изготовлению продукции и современные технологии.

Мясокомбинат был создан по приказу наркома пищевой промышленности в 1931 году на базе бойни, принадлежащей городской управе, и работавшей с 1905 года колбасной фабрики артели инвалидов. Вся территория предприятия не превышала четверти гектара. Работали здесь 18 человек, которые выпускали 350-400 кг колбасных изделий в сутки. В 1930-е годы проходили техническое оснащение производства и реконструкция: закупали и устанавливали необходимое для работы оборудование, был построен склад для готовых колбасных изделий. Производство колбасы увеличилось до двух тонн в сутки. С появлением холодильной камеры емкостью 50 тонн предприятие получило возможность создавать резерв сырья – мяса. В 1935 году был построен пирожковый цех, оборудовано помещение для засолки и созревания копченостей, построено льдохранилище, предубойная база содержания скота. В связи с увеличением поступления скота на мясокомбинат началась реконструкция убойного цеха, к которому была пристроена камера для охлаждения мяса. Это позволило увеличить выработку до 11 тонн в сутки и значительно улучшить качество.

До 1941 году комбинат активно развивался, но грянула война. Деятельность предприятия пришлось в срочном порядке остановить, многие его работники отправились на фронт. После освобождения Бобруйска мясокомбинат уже 1 июля 1944 года возобновил работу, хотя большинство оборудования и цехов было уничтожено. По решению правительства строительство нового мясокомбината началось в 1947 году. В ноябре 1956 года он работал с производственной мощностью 20 тонн мяса и 2 тонны колбасных изделий в смену. 1970-80-е – годы стабильной работы предприятия и его развития. Основу коллектива составляли опытные и грамотные работники, а продукция предприятия не нуждалась в рекламе, ее знали и любили тысячи потребителей. В трудные 1990-е годы мясокомбинат по-прежнему стремился работать качественно и продуктивно, сохраняя традиции.

Новое столетие принесло новые планы и потребовало новых подходов к технологиям производства и реализации продукции. В двадцатые годы осуществили техническое перевооружение предприятия, ведется постоянный поиск новых рынков сбыта. Сегодня производственные мощности ОАО «Бобруйский мясокомбинат» позволяют вырабатывать широкий ассортимент (более 150 наименований) качественной и вкусной продукции: колбасные изделия, мясные полуфабрикаты, мясо и субпродукты. Отличительная особенность продукции бобруйского предприятия – производство разнообразных колбасных изделий по ГОСТовским рецептурам советского времени, без пищевых добавок.

Бобруйские колбасы и мясные деликатесы, которые поставляют в торговые сети по всей рес­публике, заслужили признание не только белорусских покупателей. В Бобруйске и Могилеве работают 10 фирменных магазинов под торговыми марками «Цымус» и «Якдома», где предлагают огромный выбор свежей продукции производства мясокомбината. Мясная продукция из города на Березине узнаваема и за пределами нашей страны: налажены торговые связи с Российской Федерацией, Арменией, Казахстаном, Кыргызстаном, Узбекистаном.

– Мы стремимся отвечать современным требованиям рынка мясной продукции, продолжаем работу над улучшением качества, расширением ассортимента, постоянно наращиваем мощности и проводим техническое перевооружение, – рассказала директор Бобруйского мясокомбината Татьяна Савченко. – Уходящий 2022 год стал для предприятия одновременно и сложным, и продуктивным. Слаженная работа трудового коллектива позволила достичь значительных результатов: прибыль от реализации продукции уже увеличилась более чем в 4,5 раза к соответствующему периоду прошлого года и составила 4 млн рублей. На комбинате планомерно повышается уровень заработной платы: в ноябре он составил 1230 рублей и увеличился более чем на 40 процентов к началу года. Нам удалось за счет постоянного расширения ассортимента и повышения качества выпускаемой продукции не только увеличить объемы поставок на экспорт, но и заключить новые экспортные договоры. Продукция мясокомбината была по достоинству оценена на международной выставке «ПРОДЭКСПО-2022», а также в конкурсе «Лучший продукт-2022», где мясной продукт «Язык говяжий «Бобруйский» стал победителем и был награжден золотой медалью. Выражаю благодарность всем, кто трудится над созданием продуктов высшей пробы, и ветеранам производства, которые годами передавали бесценный опыт молодым специалистам. Чтобы обеспечить потребителя не только широким и разнообразным ассортиментом, но и качеством по разумной цене, в перспективе мы планируем провести модернизацию производства с учетом современных запросов покупателей. Наша продукция никого не оставит равнодушным!