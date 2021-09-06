Бобруйский мясокомбинат инвестирует в реконструкцию свинокомплекса агрокомбината “Восход”

III Инвестиционный форум "Могилевский район - территория возможностей" прошел 3 сентября. Результатом проведения форума стало подписание 17 протоколов о намерениях и договоров по инвестициям на сумму Br146 млн, 5 договоров о взаимном сотрудничестве, а также 4 контактов на экспорт на сумму Br17,9 млн.

"Могилевский район - один из самых динамично развивающихся и стратегически значимых районов нашего региона, - отметил на открытии инвестфорума заместитель председателя Могилевского облисполкома Руслан Страхар. - Он формирует 14% выручки области, 17% областного объема инвестиций в основной капитал, более 30% всех экспортных поставок области. Даже в прошлом году в период пандемии, когда фактически все государства показывали снижение внешнеэкономической активности и объемов экспорта, Могилевский район превысил экспорт 2019 года почти на 10%. Сейчас эта тенденция увеличивается в разы. Уже по итогам 6 месяцев текущего года объем экспорта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возрос почти в 2 раза. По уровню заработной платы район уверенно занимает 1-е место в области".

Сделан акцент и на развитии агропромышленного комплекса района. Так, подписан протокол о намерениях с Могилевским госплемпредприятием на развитие первого в регионе производства племенной продукции: разведение коз на 350 голов дойного стада. "Сумма заключенных договоров между управлением по сельскому хозяйству и продовольствию Могилевского райисполкома и предприятиями АПК составила Br11,8 млн, - отметил первый заместитель председателя райисполкома Олег Маслак. - К примеру, в агрокомбинате "Восход" идет реконструкция свинокомплекса - здесь будет полностью обновлено маточное поголовье, в производство уже вложено около Br1 млн. Инвестором выступил Бобруйский мясокомбинат - в перспективе это будет сырьевая база предприятия".

Немалая доля инвестиций привлечена благодаря сотрудничеству с зарубежными партнерами. На могилевской земле будут реализованы сразу два направления по развитию зеленых технологий: производство биоразлагаемой упаковки и экологичная регенерация старых аккумуляторов - от автомобильных до промышленных. Это живой пример, что бизнес в Беларуси можно делать на очень высоком уровне, уверен соучредель кампании ООО "Энерджитехгрин" Сергей Земляков.

Местом проведения инвестиционного мероприятия традиционно стала д.Солтановка Могилевского района. За годы существования форум зарекомендовал себя как эффективная площадка для прямого диалога власти и частного бизнеса, установления новых деловых контактов. В этом году он собрал около 200 участников - представителей органов управления и бизнеса Беларуси, Египта, Индии, Казахстана, КНР, России, Турции и Узбекистана. Очередная деловая встреча была нацелена на привлечение инвестиций в район, в том числе в малые городские поселения и сельскую местность. В программу форума вошли как официальная, рабочая часть, так и культурные мероприятия, самым значимым из которых стала реконструкция сражения войны 1812 года.

по материалам БЕЛТА