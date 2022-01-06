Бобруйский Менделеев

Конец 2021 года ознаменовался для учащегося 10-го класса гимназии №2 Глеба Борового ярким событием – в декабре он стал серебряным призером на IV международной юношеской олимпиаде по математике, физике, химии «Лаборатория подготовки талантов», которая проходила в Баку.

В олимпиаде приняли участие команды из Беларуси, Эстонии, России, Азербайджана, Таджикистана, Казахстана и других стран. Юным интеллектуалам предлагалось решить десять задач: три по физике, три по химии и четыре по математике. Сборную команду Республики Беларусь представляли гимназисты из Витебска, Гомеля и Бобруйска. По результатам олимпиады все участники сборной, в числе которых был и Глеб Боровой, завоевали серебряные медали, заняв третье место в командном зачете.

К слову, за плечами юного Менделе­ева из Бобруйска множество побед в городских, областных и республиканских олимпиадах по химии, призовые места на олимпиаде школьников «Ломоносов» (МГУ, Москва). Интерес к предмету проявился у парня в 4-м классе – он стал самостоятельно изучать предмет по учебнику. Тогда вся гимназия узнала о том, что учащийся начальной школы с легкостью решает задачи для семиклассников. Глеб начал посещать занятия, которые проводила учитель Елена Венглинская. Уже в пятом и шестом классах принял участие в городских олимпиадах, в седьмом – в областной и республи­канской.

– Интерес к химии мне привил мой дедушка, который в студенческие годы стал победителем всесоюзной олимпиады. Трепетное отношение к предмету он пронес через всю жизнь. Хочу сказать, в химии много областей, где можно проводить различные исследования. Есть немало еще неоткрытых и непознанных вещей. И это очень заманчиво. Современные технологии, материалы, лекарства, спасающие жизни людей, – все это появилось благодаря химии. Свою будущую профессию я хочу связать именно с этой наукой. В перспективе хотелось бы поступить в аспирантуру и защитить кандидатскую диссертацию, – говорит Глеб.

Чтобы достигать таких высоких результатов в олимпиадном движении, гимназисту приходится уделять много времени любимому предмету. Парень посещает городской ресурсный центр по химии, руководителем которого является педагог Елена Венглинская. Наставник с гордостью говорит о своем ученике, называет его своим «химическим сыном», ведь она взрастила его с юных лет, направив в нужное русло детскую увлеченность этой наукой. Сегодня Глеб даже помогает вести уроки Елене Владимировне – педагог отмечает его большой интерес к практическим занятиям. По мнению педагога, составляющие успеха гимназиста – его огромные работоспособность, амбициозность, самодисциплина и организованность. К слову, режим дня у парня расписан буквально по минутам. Уже в январе он будет принимать участие в областной олимпиаде по химии. Затем на очереди – в марте – республиканская, а в апреле, если повезет, – международная. Пожелаем же юному дарованию в новом году очередных ярких побед и достижений!