Бобруйский лесхоз принимает участие в акции «Сохрани символ праздника»

В целях популяризации бережного отношения к лесным ресурсам, лесхозы Могилевской области с 21 по 31 декабря проведут акцию «Сохрани символ праздника». В ней примут участие Бобруйский, Горецкий, Могилевский и Осиповичский опытный лесхозы, расположенные в населенных пунктах, численность населения которых превышает 30 тысяч человек.

- Во время продаж, работники лесхозов будут предлагать жителям приобрести новогодние деревья в кадках, сохранить их до весны и высадить в ближайшем лесничестве во время «недели леса», которая ежегодно проходит в апреле, - рассказали в Могилевском государственном производственном лесохозяйственном объединении. – А каждому покупателю будет вручена памятка по уходу за новогодним деревом в кадке, в которой подробно описывается правильный уход за ним, его адаптация, выбор места, где следует держать дерево, а также как поступить с хвойным деревом после праздников.