Бобруйский краеведческий музей приглашает на музейный флэшбэк

Анимационную экскурсия в экспозиционных залах музея «Музейный флэшбек «Стрелки назад» заработала, сообщают организаторы.

Словно в машине времени вы перенесетесь попеременно во времена язычества и совершите обряд «Поклонение Солнцу», узнаете площадь Бобруйска 17 века в прутах и шнурах, выучите приветствие королеве Цецилии Ренате на немецком, латинском, итальянском или польском языках на выбор. У ворот Бобруйской крепости вас измеряют аршином, дабы узнать, годитесь ли вы для призыва в рекруты и в какие полки, а «новобранцы» после тренировки на плацу пойдут походным маршем с песней прямо к «солдатской кухне», где угостятся «солдатским хлебом». Затем в белорусской деревне вас встретит семья Бандаровічаў – Мацей і Міхаліна. Они очень работящие и любят проверять своих городских гостей на «выживание в деревне». А в завершение всех трудов Вас ожидает отдых и игры «на природе» – в экспозиционных залах экологии и природы. Это лишь малая часть того, что предстоит узнать, ощутить и попробовать в ходе музейного флэшбека «Стрелки назад».

Заказы принимаются по телефону 72 63 77.