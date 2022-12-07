Бобруйский краеведческий музей на V Национальном форуме «Музеі Беларусі»

Со 2 по 4 декабря в Минске состоялся V Национальный музейный форум «Музей. Спадчына. Памяць».

Форум проходил в спортивно-культурном центре УО «Белорусский государственный университет культуры и искуств». Научные сотрудники учреждения культуры «Бобруйский краеведческий музей» Овсейчик И.В. и Зданович Л.Е. приняли участие в презентационной, деловой, деменстрационной программе форума. Презентационная площадка была посвящена музейно-туристическому проекту «Старый дом», рассказывающему о сохранившихся до наших дней объектах истории и архитектуры г. Бобруйска конца XIX – начала ХХ вв. Тему поддерживали два банера с изображением старинных особняков и зданий, разнообразных архитектурных элементов, витрины с сувенирной и авторской презентационной продукцией (буклеты, календари). Интерактивная часть состояла из игры в кубики «Сложи дом», квиза «Блюда бобруйской кухни». На демонстрационной площадке был показан созданный сотрудниками музея видеофильм «Бобруйский артефакт. Шлем второй пол. X – первой пол. XI вв.». В работе секции №1 «Музей і спадчына» в деловой программе форума приняла участие старший научный сотрудник Овсейчик И.В. с докладом «Исторический центр Бобруйска».