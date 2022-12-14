Бобруйский кожевенный комбинат завоевывает новые рынки и продолжает радовать покупателей качественным продуктом

Первая очередь Бобруйского кожевенного комбината была введена в эксплуатацию в 1965-м. В том году молодое предприятие произвело 64 млн дм² хромовых кожаных товаров. За 57 лет существования производства не всегда, как и вообще в жизни, все было гладко. Но сегодня коллектив (300 человек) справляется с поставленными задачами и выполняет производственные планы, а открытое акционерное общество является одним из крупнейших предприятий страны по производству натуральной кожи в широком ассортименте.

В качестве основного сырья используются шкуры крупного и мелкого рогатого скота, шкуры свиней. На комбинате можно приобрести хромовые кожи для верха и подкладки обуви; кожу для одежды, головных уборов, рукавиц и перчаток; кожи для мебели и галантерейных изделий; изделия из натуральной кожи специального назначения; кожу краст (то есть не имеющую лицевой отделки). Кроме этого, предприятие выпускает технический жир и хозяйственное мыло. За 11 месяцев 2022-го разработано, утверждено и поставлено на производство 14 новых артикулов кожевенной продукции.

В текущем году основными регионами продаж стали Республика Беларусь, Российская Федерация, дальнее зарубежье и страны СНГ. За 11 месяцев 2022-го на российском рынке рост продаж составил 330%. И в целом за истекший период наблюдается увеличение выручки на 16% по сравнению с прошлым годом.

ОАО «Бобруйский кожевенный комбинат» постоянно отслеживает проводимые белорусскими заказчиками процедуры закупок товаров (работ, услуг). Для изучения потенциальных заказчиков на продукцию комбината регулярно проводится мониторинг тендеров на поставку кожи, галантерейных изделий, модельной и рабочей обуви. Ведется работа по созданию благоприятного имиджа, привлечения новых потребителей. А именно: предприятие принимает участие в выставках (в этом году их посетили 6), в биржевых торгах в ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа»; заключены договоры и размещена информация об Обществе и выпускаемых товарах на электронных торговых площадках; изготовлены буклеты и баннеры, сувенирная продукция – ручки с логотипом, каталоги; разработан оригинал-макет для каталога «Могилев-Инфо-2023»; представители комбината посещают потребителей на внутреннем рынке; применяется система скидок и индивидуального подхода к каждой проработке потенциальных заказов.

Немаловажная роль на производстве отводится внедрению новых технологий, ведь, чтобы двигаться вперед, необходимо держать руку на пульсе, не отставать от происходящих в отрасли изменений. Отработана технология барабанного крашения красителями фирмы «ЛЕНАКС». Разработана и внедрена экономтехнология производства высокоэластичной галантерейной кожи из кулатов (шкур с отрезанным воротком (вороток – часть шкуры с шейной части)) толщиной 3,0-3,5 мм. Для усиления внутреннего прокраса разработана и внедрена технология барабанного крашения краст кислотными и протравными красителями. Отработана технология «цикл Macchiato». Разработана и внедрена технология эксклюзивной отделки шлифованной кожи с использованием прерывистого крашения при различных интервалах включения и выключения группы распылительных пистолетов «цикл Macchiato» на агрегате покрывного крашения BARNINI.

Любое производство начинается с сырья. В 2022-м его закупки осуществлялись в рамках заключенных договоров государственного заказа и по прямым договорам. Чтобы получить высококачественную готовую продукцию, необходимо сырье не менее высокого качества. Поэтому при его выборе предприятие отдает предпочтение мясокомбинатам Рес­публики Беларусь, предоставля­ющим шкуры животных, соответствующие требованиям, и по стабильным ценам.

И хотя некоторые проблемы, из-за дефицита кожевенного сырья в стране, существуют, за 11 месяцев текущего года процент выполнения государственного заказа составил 93,1%. На производстве ожидают, что по итогам 2022-го он вырастет до 101,5%.

В нынешнем году ОАО «Бобруйский кожевенный комбинат» было полностью обеспечено химическими материалами под запланированную производственную программу. Нет сложностей и с приобретением комплектующих запасных частей для кожевенных машин. Словом, предприятие работает в штатном режиме, повышает объемы производства, расширяет линейку товаров, завоевывает новые рынки и продолжает радовать покупателей качественным продуктом.

Подготовила Ольга Хотько