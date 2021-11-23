Бобруйский кожевенный комбинат с деловым визитом посетил предприниматель из Турции
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Бизнесмен Джемиль Чаглар – давний партнер Кожкомбината. С бобруйским предприятием он сотрудничает уже 18 лет. В турецком городе Бурса у предпринимателя есть кожевенный завод. Основное направление – женская обувь и галантерея. Цель его визита – ознакомиться с продукцией бобруйского предприятия. В частности, сфера интересов бизнесмена – полуфабрикат «Краст».
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