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Экономика

Бобруйский кожевенный комбинат с деловым визитом посетил предприниматель из Турции

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Бобруйский кожевенный комбинат с деловым визитом посетил предприниматель из Турции

Бизнесмен Джемиль Чаглар – давний партнер Кожкомбината. С бобруйским предприятием он сотрудничает уже 18 лет. В турецком городе Бурса у предпринимателя есть кожевенный завод. Основное направление – женская обувь и галантерея. Цель его визита – ознакомиться с продукцией бобруйского предприятия. В частности, сфера интересов бизнесмена – полуфабрикат «Краст».

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