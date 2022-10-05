Бобруйский клуб «Динамо-Шинник» прервал победную серию в Молодежной хоккейной лиге

Хоккеисты «Динамо-Шинника» на своем льду проиграли московским «Крыльям Советов» в очередном матче регулярного чемпионата Молодежной хоккейной лиги, сообщает БЕЛТА.

За 60 минут поединка на столичной «Олимпик-Арене» юным динамовцам так и не удалось поразить чужие ворота. Гости в свою очередь повели в две шайбы уже к экватору стартовой трети, а на излете встречи закрепили успех точным броском в опустевшую рамку. Таким образом, 0:3 — «шинники» прерывают серию из четырех побед кряду. После девяти матчей сезона бобруйчане с 10 баллами занимают 12-е место в Западной конференции МХЛ, отставая от зоны плей-офф на два очка.