Бобруйский клуб «Динамо-Шинник» одержал очередную победу в МХЛ

Хоккеисты бобруйского "Динамо-Шинника" одержали очередную победу в регулярном чемпионате Молодежной хоккейной лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В третьей игре домашней серии белорусы уверенно обыграли "АКМ-Юниор" из Тульской области. Уже на 4-й минуте Иван Аношко вывел нашу команду вперед, в следующей трети Тихон Борозна и Степан Звягин упрочили преимущество хозяев, а в финальном периоде Дмитрий Тукач забросил четвертую шайбу "шинников". В самой концовке гости отквитали один гол, как итог - 4:1.

Благодаря этому успеху подопечные Андрея Михалева закрепились на 2-м месте "Серебряного" дивизиона Западной конференции МХЛ. Столько же баллов (26) и у лидеров дивизиона из "Академии Михайлова". В общей таблице Запада наши парни идут пятыми среди 19 клубов. Заключительный матч домашней серии "Динамо-Шинник" проведет завтра. Повторный поединок с "АКМ-Юниором" стартует на "Олимпик-Арене" в 18.30.