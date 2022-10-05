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Бобруйский горисполком проинформировал о наличии свободных жилых помещений арендного пользования

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Бобруйский горисполком проинформировал о наличии свободных жилых помещений арендного пользования
Адрес жилого помещенияКол-во

комнат

Площадь

(кв. м)

Состояние

жилого

помещения

Размер платы за жилое помещение (без учета платы за ЖКУ)*, бел.руб. в месяц
общаяжилая
б-р Приберезинский,

д. 21, кв. 142

(1 этаж)

256,029,55благоустроенное,удовлетворительное215 руб. 04 коп.
ул. Октябрьская,

д. 151В, кв. 12 (одна комната в 6-комнатной квартире)

(2 этаж)

114,7810,7частично благоустроенное,

удовлетворительное

51 руб. 08 коп. расчет платы с учетом скидки за отсутствующие виды благоустройства (горячее водоснабжение)
ул. Октябрьская, д.151В, кв. 12 (одна комната в 6-комнатной квартире)

(2 этаж)

117,4012,6частично благоустроенное,

удовлетворительное

60 руб. 14 коп. расчет платы с учетом скидки за отсутствующие виды благоустройства (горячее водоснабжение)
ул. Октябрьская, д.151В, кв. 12 (одна комната в 6-комнатной квартире)

(2 этаж)

113,539,8частично благоустроенное,

удовлетворительное

46 руб. 76 коп. расчет платы с учетом скидки за отсутствующие виды благоустройства (горячее водоснабжение)
ул. Октябрьская, д.151В, кв. 12 (одна комната в 6-комнатной квартире)

(2 этаж)

117,40112,6частично благоустроенное,

удовлетворительное

60 руб. 14 коп. расчет платы с учетом скидки за отсутствующие виды благоустройства (горячее водоснабжение)

*расчет платы произведен в соответствии с размером базовой величины

(32 руб. 00 коп.)

 

Перечень незаселенного арендного жилья государственного жилищного фонда (в рамках реализации Указа Президента Республики Беларусь от 21 марта 2022 г. № 112)

 

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 21 марта 2022 г. № 112, гражданам, которым предоставляется арендное жилье необходимо в течение шести месяцев произвести ремонт жилого помещения за счет собственных средств, согласно смете, утвержденной уполномоченной организацией в размере, не превышающей сметную стоимость по каждому виду работ и материалов. Наниматели арендного жилья вправе произвести ремонт предоставленного жилья самостоятельно либо с привлечением специализированной организации.

После проведения ремонта затраты, понесенные гражданином при выполнении ремонта, подтвержденные документально (чеки, акт выполненных работ, счет-фактура и т.д.) будут возмещены путем невзимания платы за пользование арендным жильем.

Дополнительно сообщаем, что в случае расторжения договора найма арендного жилья по инициативе нанимателя либо наймодателя в случаях, предусмотренных законодательными актами, денежные средства, затраченные на ремонт этого жилья, возмещению не подлежат.

 

Первомайский район г. Бобруйска

Адрес жилого помещенияКол-во комнатПлощадьСостояние жилого помещенияРазмер платы за жилое помещение (без коммунальных услуг)*,

руб. в месяц

Предполагаемая стоимость предусмотренных

мероприятий

ОбщаяЖилая
ул. Ульяновская,

д. 26, кв. 99

247,231,6Благоустроенная, неудовлетворительное состояние181руб.24 коп.3 400 руб. 00 коп.
ул. Горелика, д. 50, кв. 52242,127,1Благоустроенная, неудовлетворительное состояние161 руб. 66 коп.

.

8 668 руб. 16 коп.
ул. Крылова, д. 54, кв. 27354,5736,28Благоустроенная, неудовлетворительное состояние209 руб. 54 коп1 849 руб.44 коп.
пр-т Строителей,

д. 102, кв. 62

253,229,5Благоустроенная, неудовлетворительное состояние204 руб. 28 коп2 901 руб. 93 коп.
ул. Гагарина, д. 7а, кв.37476,9151,54Благоустроенная, неудовлетворительное состояние295 руб. 33 коп10951 руб. 92 коп.

*расчет платы произведен в соответствии с размером базовой величины (32 руб. 00 коп.)

 

Ленинский район г. Бобруйска

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№ п/пАдрес арендного жилого помещенияХарактеристика жилого помещенияРазмер арендной платы за пользование арендным жилым помещением (без учета коммунальных платежей), руб. в месяцПредварительная стоимость ремонтных работ, тыс. рублей
1ул. Бахарова, д. 20, кв. 3Однокомнатная квартира в жилом кирпичном одноэтажном доме, общая площадь 13,58 кв. м. Отсутствует ХВС, канализация, ГВС. Печное отопление.31,296,2
2ул. Бахарова, д. 20, кв. 4Двухкомнатная квартира в жилом кирпичном одноэтажном доме, общая площадь 33,63 кв. м. Отсутствует ХВС, канализация, ГВС. Печное отопление.77,485,3
3ул. Бахарова, д. 77/35,

кв. 2

Однокомнатная квартира в жилом деревянном одноэтажном доме, общая площадь 30,0 кв. м. Отсутствует ХВС, канализация, ГВС. Печное отопление.69,124,0
4ул. Гоголя, д. 2Б, кв.1Трехкомнатная квартира в жилом кирпичном одноэтажном доме, общая площадь 51,81 кв. м. Центральная система ХВС, канализация. Отсутствует ГВС. Печное отопление, газ баллон.139,273,9
улДзержинского, д. 65,

кв. 1

Однокомнатная квартира в жилом деревянном одноэтажном доме, общая площадь 19,96 кв. м. Центральная система ХВС, канализация. Отсутствует ГВС. Печное отопление, газ баллон.53,654,2
6ул. Дзержинского, д. 65,

кв. 8

Двухкомнатная квартира в жилом деревянном одноэтажном доме, общая площадь 72,63 кв. м. Центральная система ХВС, канализация. Отсутствует ГВС. Печное отопление, газ баллон.195,2310,5
7ул. Ермака, д. 33, кв. 1Двухкомнатная квартира в жилом кирпичном двухэтажном доме, общая площадь 30,0 кв. м. Центральная система ХВС, канализация, ГВС. Котел/МВТ, газ баллон.92,167,4
8ул. Ермака, д. 35б, кв. 2Двухкомнатная квартира в жилом кирпичном двухэтажном доме, общая площадь 33,0 кв. м. Центральная система ХВС, канализация, ГВС. Котел/МВТ, газ баллон.101,3815,4
9ул. Ермака, д. 43, кв.2Однокомнатная квартира в жилом кирпичном одноэтажном доме, общая площадь 33,99 кв. м. Центральная система ХВС, канализация. Отсутствует ГВС. Печное отопление, газ баллон.91,372,3
10ул. Ермака, д. 61, кв.4Двухкомнатная квартира в жилом кирпичном одноэтажном доме, общая площадь 37,72 кв. м. Центральная система ХВС, канализация. Отсутствует ГВС. Печное отопление, газ баллон.101,394,7
11ул. К. Маркса, д. 26, кв. 6Однокомнатная квартира в жилом деревянном двухэтажном доме, общая площадь 20,47 кв. м. Центральная система ХВС, канализация. Отсутствует ГВС. Печное отопление, газ баллон.55,024,5
12ул. К. Либкнехта, д. 3А,

кв. 8

Однокомнатная квартира в жилом кирпичном двухэтажном доме, общая площадь 30,4 кв. м. Центральная система ХВС, канализация. Отсутствует ГВС. Печное отопление, газ баллон.81,723,8
13ул. Кирова, д. 276 Б, кв. 1Однокомнатная квартира в жилом кирпичном одноэтажном доме, общая площадь 21,26 кв. м. Отсутствует ХВС, канализация, ГВС. Печное отопление.48,985,8
14ул. Коммунистическая,

д. 17, кв. 3

Двухкомнатная квартира в жилом деревянном одноэтажном доме, общая площадь 43,6 кв. м. Центральная система ХВС, канализация. Отсутствует ГВС. Печное отопление, газ баллон.117,206,2
15ул. Коммунистическая,

д. 32, кв. 3

Двухкомнатная квартира в жилом кирпичном одноэтажном доме, общая площадь 31,84 кв. м. Отсутствует ХВС, канализация, ГВС. Печное отопление.73,367,6
16ул. Крупская, д. 8А, кв. 2Двухкомнатная квартира в жилом деревянном одноэтажном доме, общая площадь 31,7 кв. м. Центральная система ХВС, канализация. Отсутствует ГВС. Печное отопление, газ баллон.85,214,2
17ул. Мясникова, д. 21, кв. 3Двухкомнатная квартира в жилом деревянном одноэтажном доме, общая площадь 34,5 кв. м. Центральная система ХВС. Отсутствует канализация, ГВС. Печное отопление, газ баллон.79,495,9
18ул. Пушкина, д. 142, кв. 5Трехкомнатная квартира в жилом кирпичном одноэтажном доме, общая площадь 37,11 кв. м. Центральная система ХВС, канализация. Отсутствует ГВС. Печное отопление, газ баллон.99,7511,8
19ул. Пушкина, д. 148, кв. 4Однокомнатная квартира в жилом кирпичном одноэтажном доме, общая площадь 28,6 кв. м. Центральная система ХВС, канализация. Отсутствует ГВС. Печное отопление, газ баллон.76,885,4
20ул. Пушкина, д. 165/55, кв. 5Однокомнатная квартира в жилом деревянном одноэтажном доме, общая площадь 26,2 кв. м. Центральная система ХВС, канализация. Отсутствует ГВС. Печное отопление, газ баллон.70,436,3
21пер. Котовского, д. 22, кв. 4Двухкомнатная квартира в жилом деревянном одноэтажном доме, общая площадь 31,8 кв. м. Отсутствует ХВС, канализация, ГВС. Печное отопление.73,276,5
22пер. Переездный, д. 28, кв. 9Однокомнатная квартира в жилом кирпичном двухэтажном доме, общая площадь 25,6 кв. м. Центральная система ХВС, канализация. Отсутствует ГВС. Печное отопление, газ баллон.68,814,6
23пер. Песчаный, д. 4, кв. 1Однокомнатная квартира в жилом кирпичном одноэтажном доме, общая площадь 21,9 кв. м. Отсутствует ХВС, канализация, ГВС. Печное отопление.50,463,9
24пер. Песчаный, д. 15, кв. 3Однокомнатная квартира в жилом кирпичном двухэтажном доме, общая площадь 41,12 кв. м. Центральная система ХВС, канализация. Отсутствует ГВС. Печное отопление, газ баллон.110,535,8
25пер. Песчаный, д. 17, кв. 6Двухкомнатная квартира в жилом кирпичном двухэтажном доме, общая площадь 41,12 кв. м. Центральная система ХВС, канализация. Отсутствует ГВС. Печное отопление, газ баллон.102,955,6
26пер. Песчаный, д. 17, кв. 7Трехкомнатная квартира в жилом кирпичном двухэтажном доме, общая площадь 49,2 кв. м. Центральная система ХВС, канализация. Отсутствует ГВС. Печное отопление, газ баллон.132,256,6
27пер. Фрунзе, д. 10, кв. 3Однокомнатная квартира в жилом деревянном одноэтажном доме, общая площадь 22,31 кв. м. Центральная система ХВС, канализация. Отсутствует ГВС. Печное отопление, газ баллон.59,9712,5
28пер. Циолковского, д. 1,

кв. 2

Трехкомнатная квартира в жилом деревянном одноэтажном доме, общая площадь 39,82 кв. м. Центральная система ХВС, канализация. Отсутствует ГВС. Печное отопление, газ баллон.107,044,6
29пер. Чапаева, д. 1А, кв. 14Двухкомнатная квартира в жилом кирпичном одноэтажном доме, общая площадь 31,96 кв. м. Центральная система ХВС, канализация. Отсутствует ГВС. Печное отопление, газ баллон.85,918,5
30пер. Чапаева, д. 1А, кв. 15Двухкомнатная квартира в жилом кирпичном одноэтажном доме, общая площадь 39,41 кв. м. Центральная система ХВС, канализация. Отсутствует ГВС. Печное отопление, газ баллон.105,938,3
31пер. Чапаева, д. 1А, кв. 22Двухкомнатная квартира в жилом кирпичном одноэтажном доме, общая площадь 29,54 кв. м. Центральная система ХВС, канализация. Отсутствует ГВС. Печное отопление, газ баллон.79,409,8
32ул. Советская, д. 17, кв. 3Однокомнатная квартира в жилом кирпичном одноэтажном доме, общая площадь 21,98 кв. м. Центральная система ХВС. Отсутствует канализация, ГВС. Печное отопление, газ баллон.50,646,3
33ул. Социалистическая, д. 30, кв. 2Двухкомнатная квартира в жилом кирпичном одноэтажном доме, общая площадь 30,51 кв. м. Центральная система ХВС, канализация. Отсутствует ГВС. Печное отопление, газ баллон.82,016,8
34ул. Урицкого, д. 45, кв. 1Однокомнатная квартира в жилом кирпичном одноэтажном доме, общая площадь 7,01 кв. м. Центральная система ХВС, канализация. Отсутствует ГВС. Печное отопление, газ баллон.18,841,3
35ул. Циолковского, д. 2Б,

кв. 20

Однокомнатная квартира в жилом каркасно-засыпном одноэтажном доме, общая площадь 19,84 кв. м. Отсутствует ХВС, канализация, ГВС. Печное отопление, газ баллон.45,713,1
36ул. Чонгарская, д. 25, кв. 2Трехкомнатная квартира в жилом кирпичном одноэтажном доме, общая площадь 70,56 кв. м. Центральная система ХВС, канализация. Отсутствует ГВС. Печное отопление, газ баллон.189,679,9
37ул. Чонгарская, д. 26, кв. 5Трехкомнатная квартира в жилом кирпичном одноэтажном доме, общая площадь 46,65 кв. м. Центральная система ХВС, канализация. Отсутствует ГВС. Печное отопление, газ баллон.125,406,7
38ул. Чонгарская, д. 27, кв. 2Однокомнатная квартира в жилом кирпичном одноэтажном доме, общая площадь 19,09 кв. м. Центральная система ХВС, канализация. Отсутствует ГВС. Печное отопление, газ баллон.51,315,3
39ул. Чонгарская, д. 27, кв. 3Однокомнатная квартира в жилом кирпичном одноэтажном доме, общая площадь 18,05 кв. м. Центральная система ХВС, канализация. Отсутствует ГВС. Печное отопление, газ баллон.48,526,7
40ул. Кирова, д.40, кв. 1Четырехкомнатная квартира в жилом деревянном одноэтажном доме, общая площадь 88,7 кв. м. Центральная система ХВС, канализация, ГВС. Котел/МВТ, газ баллон.272,497,8
41ул. Комсомольская, д. 76,

кв. 3

Однокомнатная квартира в жилом деревянном одноэтажном доме, общая площадь 19,44 кв. м. Центральная система ХВС. Отсутствует канализация, ГВС. Печное отопление, газ баллон.44,796,2
42ул. Дзержинского, д. 21,

кв. 5

Однокомнатная квартира, в двухэтажном доме, общая площадь 24,94 кв. м. Центральная система ХВС, канализация, отопление, газ баллон. Отсутствует ГВС.76,629,2
43ул. Минская, д. 85, кв. 11Однокомнатная квартира, общая площадь 31,2 кв. м. Центральная система ХВС, ГВС, канализация, отопление.119,816,2
44ул. Интернациональная,

д. 57, кв. 78

Двухкомнатная квартира, общая площадь 49,7 кв. м. Центральная система ХВС, ГВС, канализация, отопление.190,857,3

*расчет платы произведен в соответствии с размером базовой величины (32 руб. 00 коп.)

 

Прием заявлений осуществляется с 05.10.2022 по 19.10.2022 включительно по адресу: пл. Ленина, 1, каб. 101, каб. 102, приемные дни:

- понедельник, суббота с 8.00 час до 17.00 час (обед с 13.00 до 14.00 час);

- вторник, четверг, пятница с 8.00 час до 18.00 час (без обеда);

- среда с 8.00 час до 20.00 час (без обеда).

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