Бобруйский горисполком проинформировал о наличии свободных жилых помещений арендного пользования

Адрес жилого помещения Кол-во комнат Площадь (кв. м) Состояние жилого помещения Размер платы за жилое помещение (без учета платы за ЖКУ)*, бел.руб. в месяц общая жилая б-р Приберезинский, д. 21, кв. 142 (1 этаж) 2 56,0 29,55 благоустроенное,удовлетворительное 215 руб. 04 коп. ул. Октябрьская, д. 151В, кв. 12 (одна комната в 6-комнатной квартире) (2 этаж) 1 14,78 10,7 частично благоустроенное, удовлетворительное 51 руб. 08 коп. расчет платы с учетом скидки за отсутствующие виды благоустройства (горячее водоснабжение) ул. Октябрьская, д.151В, кв. 12 (одна комната в 6-комнатной квартире) (2 этаж) 1 17,40 12,6 частично благоустроенное, удовлетворительное 60 руб. 14 коп. расчет платы с учетом скидки за отсутствующие виды благоустройства (горячее водоснабжение) ул. Октябрьская, д.151В, кв. 12 (одна комната в 6-комнатной квартире) (2 этаж) 1 13,53 9,8 частично благоустроенное, удовлетворительное 46 руб. 76 коп. расчет платы с учетом скидки за отсутствующие виды благоустройства (горячее водоснабжение) ул. Октябрьская, д.151В, кв. 12 (одна комната в 6-комнатной квартире) (2 этаж) 1 17,40 112,6 частично благоустроенное, удовлетворительное 60 руб. 14 коп. расчет платы с учетом скидки за отсутствующие виды благоустройства (горячее водоснабжение)

*расчет платы произведен в соответствии с размером базовой величины

(32 руб. 00 коп.)

Перечень незаселенного арендного жилья государственного жилищного фонда (в рамках реализации Указа Президента Республики Беларусь от 21 марта 2022 г. № 112)

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 21 марта 2022 г. № 112, гражданам, которым предоставляется арендное жилье необходимо в течение шести месяцев произвести ремонт жилого помещения за счет собственных средств, согласно смете, утвержденной уполномоченной организацией в размере, не превышающей сметную стоимость по каждому виду работ и материалов. Наниматели арендного жилья вправе произвести ремонт предоставленного жилья самостоятельно либо с привлечением специализированной организации.

После проведения ремонта затраты, понесенные гражданином при выполнении ремонта, подтвержденные документально (чеки, акт выполненных работ, счет-фактура и т.д.) будут возмещены путем невзимания платы за пользование арендным жильем.

Дополнительно сообщаем, что в случае расторжения договора найма арендного жилья по инициативе нанимателя либо наймодателя в случаях, предусмотренных законодательными актами, денежные средства, затраченные на ремонт этого жилья, возмещению не подлежат.

Первомайский район г. Бобруйска

Адрес жилого помещения Кол-во комнат Площадь Состояние жилого помещения Размер платы за жилое помещение (без коммунальных услуг)*, руб. в месяц Предполагаемая стоимость предусмотренных мероприятий Общая Жилая ул. Ульяновская, д. 26, кв. 99 2 47,2 31,6 Благоустроенная, неудовлетворительное состояние 181руб.24 коп. 3 400 руб. 00 коп. ул. Горелика, д. 50, кв. 52 2 42,1 27,1 Благоустроенная, неудовлетворительное состояние 161 руб. 66 коп. . 8 668 руб. 16 коп. ул. Крылова, д. 54, кв. 27 3 54,57 36,28 Благоустроенная, неудовлетворительное состояние 209 руб. 54 коп 1 849 руб.44 коп. пр-т Строителей, д. 102, кв. 62 2 53,2 29,5 Благоустроенная, неудовлетворительное состояние 204 руб. 28 коп 2 901 руб. 93 коп. ул. Гагарина, д. 7а, кв.37 4 76,91 51,54 Благоустроенная, неудовлетворительное состояние 295 руб. 33 коп 10951 руб. 92 коп.

*расчет платы произведен в соответствии с размером базовой величины (32 руб. 00 коп.)

Ленинский район г. Бобруйска

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№ п/п Адрес арендного жилого помещения Характеристика жилого помещения Размер арендной платы за пользование арендным жилым помещением (без учета коммунальных платежей), руб. в месяц Предварительная стоимость ремонтных работ, тыс. рублей 1 ул. Бахарова, д. 20, кв. 3 Однокомнатная квартира в жилом кирпичном одноэтажном доме, общая площадь 13,58 кв. м. Отсутствует ХВС, канализация, ГВС. Печное отопление. 31,29 6,2 2 ул. Бахарова, д. 20, кв. 4 Двухкомнатная квартира в жилом кирпичном одноэтажном доме, общая площадь 33,63 кв. м. Отсутствует ХВС, канализация, ГВС. Печное отопление. 77,48 5,3 3 ул. Бахарова, д. 77/35, кв. 2 Однокомнатная квартира в жилом деревянном одноэтажном доме, общая площадь 30,0 кв. м. Отсутствует ХВС, канализация, ГВС. Печное отопление. 69,12 4,0 4 ул. Гоголя, д. 2Б, кв.1 Трехкомнатная квартира в жилом кирпичном одноэтажном доме, общая площадь 51,81 кв. м. Центральная система ХВС, канализация. Отсутствует ГВС. Печное отопление, газ баллон. 139,27 3,9 улДзержинского, д. 65, кв. 1 Однокомнатная квартира в жилом деревянном одноэтажном доме, общая площадь 19,96 кв. м. Центральная система ХВС, канализация. Отсутствует ГВС. Печное отопление, газ баллон. 53,65 4,2 6 ул. Дзержинского, д. 65, кв. 8 Двухкомнатная квартира в жилом деревянном одноэтажном доме, общая площадь 72,63 кв. м. Центральная система ХВС, канализация. Отсутствует ГВС. Печное отопление, газ баллон. 195,23 10,5 7 ул. Ермака, д. 33, кв. 1 Двухкомнатная квартира в жилом кирпичном двухэтажном доме, общая площадь 30,0 кв. м. Центральная система ХВС, канализация, ГВС. Котел/МВТ, газ баллон. 92,16 7,4 8 ул. Ермака, д. 35б, кв. 2 Двухкомнатная квартира в жилом кирпичном двухэтажном доме, общая площадь 33,0 кв. м. Центральная система ХВС, канализация, ГВС. Котел/МВТ, газ баллон. 101,38 15,4 9 ул. Ермака, д. 43, кв.2 Однокомнатная квартира в жилом кирпичном одноэтажном доме, общая площадь 33,99 кв. м. Центральная система ХВС, канализация. Отсутствует ГВС. Печное отопление, газ баллон. 91,37 2,3 10 ул. Ермака, д. 61, кв.4 Двухкомнатная квартира в жилом кирпичном одноэтажном доме, общая площадь 37,72 кв. м. Центральная система ХВС, канализация. Отсутствует ГВС. Печное отопление, газ баллон. 101,39 4,7 11 ул. К. Маркса, д. 26, кв. 6 Однокомнатная квартира в жилом деревянном двухэтажном доме, общая площадь 20,47 кв. м. Центральная система ХВС, канализация. Отсутствует ГВС. Печное отопление, газ баллон. 55,02 4,5 12 ул. К. Либкнехта, д. 3А, кв. 8 Однокомнатная квартира в жилом кирпичном двухэтажном доме, общая площадь 30,4 кв. м. Центральная система ХВС, канализация. Отсутствует ГВС. Печное отопление, газ баллон. 81,72 3,8 13 ул. Кирова, д. 276 Б, кв. 1 Однокомнатная квартира в жилом кирпичном одноэтажном доме, общая площадь 21,26 кв. м. Отсутствует ХВС, канализация, ГВС. Печное отопление. 48,98 5,8 14 ул. Коммунистическая, д. 17, кв. 3 Двухкомнатная квартира в жилом деревянном одноэтажном доме, общая площадь 43,6 кв. м. Центральная система ХВС, канализация. Отсутствует ГВС. Печное отопление, газ баллон. 117,20 6,2 15 ул. Коммунистическая, д. 32, кв. 3 Двухкомнатная квартира в жилом кирпичном одноэтажном доме, общая площадь 31,84 кв. м. Отсутствует ХВС, канализация, ГВС. Печное отопление. 73,36 7,6 16 ул. Крупская, д. 8А, кв. 2 Двухкомнатная квартира в жилом деревянном одноэтажном доме, общая площадь 31,7 кв. м. Центральная система ХВС, канализация. Отсутствует ГВС. Печное отопление, газ баллон. 85,21 4,2 17 ул. Мясникова, д. 21, кв. 3 Двухкомнатная квартира в жилом деревянном одноэтажном доме, общая площадь 34,5 кв. м. Центральная система ХВС. Отсутствует канализация, ГВС. Печное отопление, газ баллон. 79,49 5,9 18 ул. Пушкина, д. 142, кв. 5 Трехкомнатная квартира в жилом кирпичном одноэтажном доме, общая площадь 37,11 кв. м. Центральная система ХВС, канализация. Отсутствует ГВС. Печное отопление, газ баллон. 99,75 11,8 19 ул. Пушкина, д. 148, кв. 4 Однокомнатная квартира в жилом кирпичном одноэтажном доме, общая площадь 28,6 кв. м. Центральная система ХВС, канализация. Отсутствует ГВС. Печное отопление, газ баллон. 76,88 5,4 20 ул. Пушкина, д. 165/55, кв. 5 Однокомнатная квартира в жилом деревянном одноэтажном доме, общая площадь 26,2 кв. м. Центральная система ХВС, канализация. Отсутствует ГВС. Печное отопление, газ баллон. 70,43 6,3 21 пер. Котовского, д. 22, кв. 4 Двухкомнатная квартира в жилом деревянном одноэтажном доме, общая площадь 31,8 кв. м. Отсутствует ХВС, канализация, ГВС. Печное отопление. 73,27 6,5 22 пер. Переездный, д. 28, кв. 9 Однокомнатная квартира в жилом кирпичном двухэтажном доме, общая площадь 25,6 кв. м. Центральная система ХВС, канализация. Отсутствует ГВС. Печное отопление, газ баллон. 68,81 4,6 23 пер. Песчаный, д. 4, кв. 1 Однокомнатная квартира в жилом кирпичном одноэтажном доме, общая площадь 21,9 кв. м. Отсутствует ХВС, канализация, ГВС. Печное отопление. 50,46 3,9 24 пер. Песчаный, д. 15, кв. 3 Однокомнатная квартира в жилом кирпичном двухэтажном доме, общая площадь 41,12 кв. м. Центральная система ХВС, канализация. Отсутствует ГВС. Печное отопление, газ баллон. 110,53 5,8 25 пер. Песчаный, д. 17, кв. 6 Двухкомнатная квартира в жилом кирпичном двухэтажном доме, общая площадь 41,12 кв. м. Центральная система ХВС, канализация. Отсутствует ГВС. Печное отопление, газ баллон. 102,95 5,6 26 пер. Песчаный, д. 17, кв. 7 Трехкомнатная квартира в жилом кирпичном двухэтажном доме, общая площадь 49,2 кв. м. Центральная система ХВС, канализация. Отсутствует ГВС. Печное отопление, газ баллон. 132,25 6,6 27 пер. Фрунзе, д. 10, кв. 3 Однокомнатная квартира в жилом деревянном одноэтажном доме, общая площадь 22,31 кв. м. Центральная система ХВС, канализация. Отсутствует ГВС. Печное отопление, газ баллон. 59,97 12,5 28 пер. Циолковского, д. 1, кв. 2 Трехкомнатная квартира в жилом деревянном одноэтажном доме, общая площадь 39,82 кв. м. Центральная система ХВС, канализация. Отсутствует ГВС. Печное отопление, газ баллон. 107,04 4,6 29 пер. Чапаева, д. 1А, кв. 14 Двухкомнатная квартира в жилом кирпичном одноэтажном доме, общая площадь 31,96 кв. м. Центральная система ХВС, канализация. Отсутствует ГВС. Печное отопление, газ баллон. 85,91 8,5 30 пер. Чапаева, д. 1А, кв. 15 Двухкомнатная квартира в жилом кирпичном одноэтажном доме, общая площадь 39,41 кв. м. Центральная система ХВС, канализация. Отсутствует ГВС. Печное отопление, газ баллон. 105,93 8,3 31 пер. Чапаева, д. 1А, кв. 22 Двухкомнатная квартира в жилом кирпичном одноэтажном доме, общая площадь 29,54 кв. м. Центральная система ХВС, канализация. Отсутствует ГВС. Печное отопление, газ баллон. 79,40 9,8 32 ул. Советская, д. 17, кв. 3 Однокомнатная квартира в жилом кирпичном одноэтажном доме, общая площадь 21,98 кв. м. Центральная система ХВС. Отсутствует канализация, ГВС. Печное отопление, газ баллон. 50,64 6,3 33 ул. Социалистическая, д. 30, кв. 2 Двухкомнатная квартира в жилом кирпичном одноэтажном доме, общая площадь 30,51 кв. м. Центральная система ХВС, канализация. Отсутствует ГВС. Печное отопление, газ баллон. 82,01 6,8 34 ул. Урицкого, д. 45, кв. 1 Однокомнатная квартира в жилом кирпичном одноэтажном доме, общая площадь 7,01 кв. м. Центральная система ХВС, канализация. Отсутствует ГВС. Печное отопление, газ баллон. 18,84 1,3 35 ул. Циолковского, д. 2Б, кв. 20 Однокомнатная квартира в жилом каркасно-засыпном одноэтажном доме, общая площадь 19,84 кв. м. Отсутствует ХВС, канализация, ГВС. Печное отопление, газ баллон. 45,71 3,1 36 ул. Чонгарская, д. 25, кв. 2 Трехкомнатная квартира в жилом кирпичном одноэтажном доме, общая площадь 70,56 кв. м. Центральная система ХВС, канализация. Отсутствует ГВС. Печное отопление, газ баллон. 189,67 9,9 37 ул. Чонгарская, д. 26, кв. 5 Трехкомнатная квартира в жилом кирпичном одноэтажном доме, общая площадь 46,65 кв. м. Центральная система ХВС, канализация. Отсутствует ГВС. Печное отопление, газ баллон. 125,40 6,7 38 ул. Чонгарская, д. 27, кв. 2 Однокомнатная квартира в жилом кирпичном одноэтажном доме, общая площадь 19,09 кв. м. Центральная система ХВС, канализация. Отсутствует ГВС. Печное отопление, газ баллон. 51,31 5,3 39 ул. Чонгарская, д. 27, кв. 3 Однокомнатная квартира в жилом кирпичном одноэтажном доме, общая площадь 18,05 кв. м. Центральная система ХВС, канализация. Отсутствует ГВС. Печное отопление, газ баллон. 48,52 6,7 40 ул. Кирова, д.40, кв. 1 Четырехкомнатная квартира в жилом деревянном одноэтажном доме, общая площадь 88,7 кв. м. Центральная система ХВС, канализация, ГВС. Котел/МВТ, газ баллон. 272,49 7,8 41 ул. Комсомольская, д. 76, кв. 3 Однокомнатная квартира в жилом деревянном одноэтажном доме, общая площадь 19,44 кв. м. Центральная система ХВС. Отсутствует канализация, ГВС. Печное отопление, газ баллон. 44,79 6,2 42 ул. Дзержинского, д. 21, кв. 5 Однокомнатная квартира, в двухэтажном доме, общая площадь 24,94 кв. м. Центральная система ХВС, канализация, отопление, газ баллон. Отсутствует ГВС. 76,62 9,2 43 ул. Минская, д. 85, кв. 11 Однокомнатная квартира, общая площадь 31,2 кв. м. Центральная система ХВС, ГВС, канализация, отопление. 119,81 6,2 44 ул. Интернациональная, д. 57, кв. 78 Двухкомнатная квартира, общая площадь 49,7 кв. м. Центральная система ХВС, ГВС, канализация, отопление. 190,85 7,3

*расчет платы произведен в соответствии с размером базовой величины (32 руб. 00 коп.)

Прием заявлений осуществляется с 05.10.2022 по 19.10.2022 включительно по адресу: пл. Ленина, 1, каб. 101, каб. 102, приемные дни:

- понедельник, суббота с 8.00 час до 17.00 час (обед с 13.00 до 14.00 час);

- вторник, четверг, пятница с 8.00 час до 18.00 час (без обеда);

- среда с 8.00 час до 20.00 час (без обеда).

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