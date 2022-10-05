Бобруйский горисполком проинформировал о наличии свободных жилых помещений арендного пользования
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|Адрес жилого помещения
|Кол-во
комнат
|Площадь
(кв. м)
|Состояние
жилого
помещения
|Размер платы за жилое помещение (без учета платы за ЖКУ)*, бел.руб. в месяц
|общая
|жилая
|б-р Приберезинский,
д. 21, кв. 142
(1 этаж)
|2
|56,0
|29,55
|благоустроенное,удовлетворительное
|215 руб. 04 коп.
|ул. Октябрьская,
д. 151В, кв. 12 (одна комната в 6-комнатной квартире)
(2 этаж)
|1
|14,78
|10,7
|частично благоустроенное,
удовлетворительное
|51 руб. 08 коп. расчет платы с учетом скидки за отсутствующие виды благоустройства (горячее водоснабжение)
|ул. Октябрьская, д.151В, кв. 12 (одна комната в 6-комнатной квартире)
(2 этаж)
|1
|17,40
|12,6
|частично благоустроенное,
удовлетворительное
|60 руб. 14 коп. расчет платы с учетом скидки за отсутствующие виды благоустройства (горячее водоснабжение)
|ул. Октябрьская, д.151В, кв. 12 (одна комната в 6-комнатной квартире)
(2 этаж)
|1
|13,53
|9,8
|частично благоустроенное,
удовлетворительное
|46 руб. 76 коп. расчет платы с учетом скидки за отсутствующие виды благоустройства (горячее водоснабжение)
|ул. Октябрьская, д.151В, кв. 12 (одна комната в 6-комнатной квартире)
(2 этаж)
|1
|17,40
|112,6
|частично благоустроенное,
удовлетворительное
|60 руб. 14 коп. расчет платы с учетом скидки за отсутствующие виды благоустройства (горячее водоснабжение)
*расчет платы произведен в соответствии с размером базовой величины
(32 руб. 00 коп.)
Перечень незаселенного арендного жилья государственного жилищного фонда (в рамках реализации Указа Президента Республики Беларусь от 21 марта 2022 г. № 112)
В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 21 марта 2022 г. № 112, гражданам, которым предоставляется арендное жилье необходимо в течение шести месяцев произвести ремонт жилого помещения за счет собственных средств, согласно смете, утвержденной уполномоченной организацией в размере, не превышающей сметную стоимость по каждому виду работ и материалов. Наниматели арендного жилья вправе произвести ремонт предоставленного жилья самостоятельно либо с привлечением специализированной организации.
После проведения ремонта затраты, понесенные гражданином при выполнении ремонта, подтвержденные документально (чеки, акт выполненных работ, счет-фактура и т.д.) будут возмещены путем невзимания платы за пользование арендным жильем.
Дополнительно сообщаем, что в случае расторжения договора найма арендного жилья по инициативе нанимателя либо наймодателя в случаях, предусмотренных законодательными актами, денежные средства, затраченные на ремонт этого жилья, возмещению не подлежат.
Первомайский район г. Бобруйска
|Адрес жилого помещения
|Кол-во комнат
|Площадь
|Состояние жилого помещения
|Размер платы за жилое помещение (без коммунальных услуг)*,
руб. в месяц
|Предполагаемая стоимость предусмотренных
мероприятий
|Общая
|Жилая
|ул. Ульяновская,
д. 26, кв. 99
|2
|47,2
|31,6
|Благоустроенная, неудовлетворительное состояние
|181руб.24 коп.
|3 400 руб. 00 коп.
|ул. Горелика, д. 50, кв. 52
|2
|42,1
|27,1
|Благоустроенная, неудовлетворительное состояние
|161 руб. 66 коп.
.
|8 668 руб. 16 коп.
|ул. Крылова, д. 54, кв. 27
|3
|54,57
|36,28
|Благоустроенная, неудовлетворительное состояние
|209 руб. 54 коп
|1 849 руб.44 коп.
|пр-т Строителей,
д. 102, кв. 62
|2
|53,2
|29,5
|Благоустроенная, неудовлетворительное состояние
|204 руб. 28 коп
|2 901 руб. 93 коп.
|ул. Гагарина, д. 7а, кв.37
|4
|76,91
|51,54
|Благоустроенная, неудовлетворительное состояние
|295 руб. 33 коп
|10951 руб. 92 коп.
*расчет платы произведен в соответствии с размером базовой величины (32 руб. 00 коп.)
Ленинский район г. Бобруйска
|№ п/п
|Адрес арендного жилого помещения
|Характеристика жилого помещения
|Размер арендной платы за пользование арендным жилым помещением (без учета коммунальных платежей), руб. в месяц
|Предварительная стоимость ремонтных работ, тыс. рублей
|1
|ул. Бахарова, д. 20, кв. 3
|Однокомнатная квартира в жилом кирпичном одноэтажном доме, общая площадь 13,58 кв. м. Отсутствует ХВС, канализация, ГВС. Печное отопление.
|31,29
|6,2
|2
|ул. Бахарова, д. 20, кв. 4
|Двухкомнатная квартира в жилом кирпичном одноэтажном доме, общая площадь 33,63 кв. м. Отсутствует ХВС, канализация, ГВС. Печное отопление.
|77,48
|5,3
|3
|ул. Бахарова, д. 77/35,
кв. 2
|Однокомнатная квартира в жилом деревянном одноэтажном доме, общая площадь 30,0 кв. м. Отсутствует ХВС, канализация, ГВС. Печное отопление.
|69,12
|4,0
|4
|ул. Гоголя, д. 2Б, кв.1
|Трехкомнатная квартира в жилом кирпичном одноэтажном доме, общая площадь 51,81 кв. м. Центральная система ХВС, канализация. Отсутствует ГВС. Печное отопление, газ баллон.
|139,27
|3,9
|улДзержинского, д. 65,
кв. 1
|Однокомнатная квартира в жилом деревянном одноэтажном доме, общая площадь 19,96 кв. м. Центральная система ХВС, канализация. Отсутствует ГВС. Печное отопление, газ баллон.
|53,65
|4,2
|6
|ул. Дзержинского, д. 65,
кв. 8
|Двухкомнатная квартира в жилом деревянном одноэтажном доме, общая площадь 72,63 кв. м. Центральная система ХВС, канализация. Отсутствует ГВС. Печное отопление, газ баллон.
|195,23
|10,5
|7
|ул. Ермака, д. 33, кв. 1
|Двухкомнатная квартира в жилом кирпичном двухэтажном доме, общая площадь 30,0 кв. м. Центральная система ХВС, канализация, ГВС. Котел/МВТ, газ баллон.
|92,16
|7,4
|8
|ул. Ермака, д. 35б, кв. 2
|Двухкомнатная квартира в жилом кирпичном двухэтажном доме, общая площадь 33,0 кв. м. Центральная система ХВС, канализация, ГВС. Котел/МВТ, газ баллон.
|101,38
|15,4
|9
|ул. Ермака, д. 43, кв.2
|Однокомнатная квартира в жилом кирпичном одноэтажном доме, общая площадь 33,99 кв. м. Центральная система ХВС, канализация. Отсутствует ГВС. Печное отопление, газ баллон.
|91,37
|2,3
|10
|ул. Ермака, д. 61, кв.4
|Двухкомнатная квартира в жилом кирпичном одноэтажном доме, общая площадь 37,72 кв. м. Центральная система ХВС, канализация. Отсутствует ГВС. Печное отопление, газ баллон.
|101,39
|4,7
|11
|ул. К. Маркса, д. 26, кв. 6
|Однокомнатная квартира в жилом деревянном двухэтажном доме, общая площадь 20,47 кв. м. Центральная система ХВС, канализация. Отсутствует ГВС. Печное отопление, газ баллон.
|55,02
|4,5
|12
|ул. К. Либкнехта, д. 3А,
кв. 8
|Однокомнатная квартира в жилом кирпичном двухэтажном доме, общая площадь 30,4 кв. м. Центральная система ХВС, канализация. Отсутствует ГВС. Печное отопление, газ баллон.
|81,72
|3,8
|13
|ул. Кирова, д. 276 Б, кв. 1
|Однокомнатная квартира в жилом кирпичном одноэтажном доме, общая площадь 21,26 кв. м. Отсутствует ХВС, канализация, ГВС. Печное отопление.
|48,98
|5,8
|14
|ул. Коммунистическая,
д. 17, кв. 3
|Двухкомнатная квартира в жилом деревянном одноэтажном доме, общая площадь 43,6 кв. м. Центральная система ХВС, канализация. Отсутствует ГВС. Печное отопление, газ баллон.
|117,20
|6,2
|15
|ул. Коммунистическая,
д. 32, кв. 3
|Двухкомнатная квартира в жилом кирпичном одноэтажном доме, общая площадь 31,84 кв. м. Отсутствует ХВС, канализация, ГВС. Печное отопление.
|73,36
|7,6
|16
|ул. Крупская, д. 8А, кв. 2
|Двухкомнатная квартира в жилом деревянном одноэтажном доме, общая площадь 31,7 кв. м. Центральная система ХВС, канализация. Отсутствует ГВС. Печное отопление, газ баллон.
|85,21
|4,2
|17
|ул. Мясникова, д. 21, кв. 3
|Двухкомнатная квартира в жилом деревянном одноэтажном доме, общая площадь 34,5 кв. м. Центральная система ХВС. Отсутствует канализация, ГВС. Печное отопление, газ баллон.
|79,49
|5,9
|18
|ул. Пушкина, д. 142, кв. 5
|Трехкомнатная квартира в жилом кирпичном одноэтажном доме, общая площадь 37,11 кв. м. Центральная система ХВС, канализация. Отсутствует ГВС. Печное отопление, газ баллон.
|99,75
|11,8
|19
|ул. Пушкина, д. 148, кв. 4
|Однокомнатная квартира в жилом кирпичном одноэтажном доме, общая площадь 28,6 кв. м. Центральная система ХВС, канализация. Отсутствует ГВС. Печное отопление, газ баллон.
|76,88
|5,4
|20
|ул. Пушкина, д. 165/55, кв. 5
|Однокомнатная квартира в жилом деревянном одноэтажном доме, общая площадь 26,2 кв. м. Центральная система ХВС, канализация. Отсутствует ГВС. Печное отопление, газ баллон.
|70,43
|6,3
|21
|пер. Котовского, д. 22, кв. 4
|Двухкомнатная квартира в жилом деревянном одноэтажном доме, общая площадь 31,8 кв. м. Отсутствует ХВС, канализация, ГВС. Печное отопление.
|73,27
|6,5
|22
|пер. Переездный, д. 28, кв. 9
|Однокомнатная квартира в жилом кирпичном двухэтажном доме, общая площадь 25,6 кв. м. Центральная система ХВС, канализация. Отсутствует ГВС. Печное отопление, газ баллон.
|68,81
|4,6
|23
|пер. Песчаный, д. 4, кв. 1
|Однокомнатная квартира в жилом кирпичном одноэтажном доме, общая площадь 21,9 кв. м. Отсутствует ХВС, канализация, ГВС. Печное отопление.
|50,46
|3,9
|24
|пер. Песчаный, д. 15, кв. 3
|Однокомнатная квартира в жилом кирпичном двухэтажном доме, общая площадь 41,12 кв. м. Центральная система ХВС, канализация. Отсутствует ГВС. Печное отопление, газ баллон.
|110,53
|5,8
|25
|пер. Песчаный, д. 17, кв. 6
|Двухкомнатная квартира в жилом кирпичном двухэтажном доме, общая площадь 41,12 кв. м. Центральная система ХВС, канализация. Отсутствует ГВС. Печное отопление, газ баллон.
|102,95
|5,6
|26
|пер. Песчаный, д. 17, кв. 7
|Трехкомнатная квартира в жилом кирпичном двухэтажном доме, общая площадь 49,2 кв. м. Центральная система ХВС, канализация. Отсутствует ГВС. Печное отопление, газ баллон.
|132,25
|6,6
|27
|пер. Фрунзе, д. 10, кв. 3
|Однокомнатная квартира в жилом деревянном одноэтажном доме, общая площадь 22,31 кв. м. Центральная система ХВС, канализация. Отсутствует ГВС. Печное отопление, газ баллон.
|59,97
|12,5
|28
|пер. Циолковского, д. 1,
кв. 2
|Трехкомнатная квартира в жилом деревянном одноэтажном доме, общая площадь 39,82 кв. м. Центральная система ХВС, канализация. Отсутствует ГВС. Печное отопление, газ баллон.
|107,04
|4,6
|29
|пер. Чапаева, д. 1А, кв. 14
|Двухкомнатная квартира в жилом кирпичном одноэтажном доме, общая площадь 31,96 кв. м. Центральная система ХВС, канализация. Отсутствует ГВС. Печное отопление, газ баллон.
|85,91
|8,5
|30
|пер. Чапаева, д. 1А, кв. 15
|Двухкомнатная квартира в жилом кирпичном одноэтажном доме, общая площадь 39,41 кв. м. Центральная система ХВС, канализация. Отсутствует ГВС. Печное отопление, газ баллон.
|105,93
|8,3
|31
|пер. Чапаева, д. 1А, кв. 22
|Двухкомнатная квартира в жилом кирпичном одноэтажном доме, общая площадь 29,54 кв. м. Центральная система ХВС, канализация. Отсутствует ГВС. Печное отопление, газ баллон.
|79,40
|9,8
|32
|ул. Советская, д. 17, кв. 3
|Однокомнатная квартира в жилом кирпичном одноэтажном доме, общая площадь 21,98 кв. м. Центральная система ХВС. Отсутствует канализация, ГВС. Печное отопление, газ баллон.
|50,64
|6,3
|33
|ул. Социалистическая, д. 30, кв. 2
|Двухкомнатная квартира в жилом кирпичном одноэтажном доме, общая площадь 30,51 кв. м. Центральная система ХВС, канализация. Отсутствует ГВС. Печное отопление, газ баллон.
|82,01
|6,8
|34
|ул. Урицкого, д. 45, кв. 1
|Однокомнатная квартира в жилом кирпичном одноэтажном доме, общая площадь 7,01 кв. м. Центральная система ХВС, канализация. Отсутствует ГВС. Печное отопление, газ баллон.
|18,84
|1,3
|35
|ул. Циолковского, д. 2Б,
кв. 20
|Однокомнатная квартира в жилом каркасно-засыпном одноэтажном доме, общая площадь 19,84 кв. м. Отсутствует ХВС, канализация, ГВС. Печное отопление, газ баллон.
|45,71
|3,1
|36
|ул. Чонгарская, д. 25, кв. 2
|Трехкомнатная квартира в жилом кирпичном одноэтажном доме, общая площадь 70,56 кв. м. Центральная система ХВС, канализация. Отсутствует ГВС. Печное отопление, газ баллон.
|189,67
|9,9
|37
|ул. Чонгарская, д. 26, кв. 5
|Трехкомнатная квартира в жилом кирпичном одноэтажном доме, общая площадь 46,65 кв. м. Центральная система ХВС, канализация. Отсутствует ГВС. Печное отопление, газ баллон.
|125,40
|6,7
|38
|ул. Чонгарская, д. 27, кв. 2
|Однокомнатная квартира в жилом кирпичном одноэтажном доме, общая площадь 19,09 кв. м. Центральная система ХВС, канализация. Отсутствует ГВС. Печное отопление, газ баллон.
|51,31
|5,3
|39
|ул. Чонгарская, д. 27, кв. 3
|Однокомнатная квартира в жилом кирпичном одноэтажном доме, общая площадь 18,05 кв. м. Центральная система ХВС, канализация. Отсутствует ГВС. Печное отопление, газ баллон.
|48,52
|6,7
|40
|ул. Кирова, д.40, кв. 1
|Четырехкомнатная квартира в жилом деревянном одноэтажном доме, общая площадь 88,7 кв. м. Центральная система ХВС, канализация, ГВС. Котел/МВТ, газ баллон.
|272,49
|7,8
|41
|ул. Комсомольская, д. 76,
кв. 3
|Однокомнатная квартира в жилом деревянном одноэтажном доме, общая площадь 19,44 кв. м. Центральная система ХВС. Отсутствует канализация, ГВС. Печное отопление, газ баллон.
|44,79
|6,2
|42
|ул. Дзержинского, д. 21,
кв. 5
|Однокомнатная квартира, в двухэтажном доме, общая площадь 24,94 кв. м. Центральная система ХВС, канализация, отопление, газ баллон. Отсутствует ГВС.
|76,62
|9,2
|43
|ул. Минская, д. 85, кв. 11
|Однокомнатная квартира, общая площадь 31,2 кв. м. Центральная система ХВС, ГВС, канализация, отопление.
|119,81
|6,2
|44
|ул. Интернациональная,
д. 57, кв. 78
|Двухкомнатная квартира, общая площадь 49,7 кв. м. Центральная система ХВС, ГВС, канализация, отопление.
|190,85
|7,3
*расчет платы произведен в соответствии с размером базовой величины (32 руб. 00 коп.)
Прием заявлений осуществляется с 05.10.2022 по 19.10.2022 включительно по адресу: пл. Ленина, 1, каб. 101, каб. 102, приемные дни:
- понедельник, суббота с 8.00 час до 17.00 час (обед с 13.00 до 14.00 час);
- вторник, четверг, пятница с 8.00 час до 18.00 час (без обеда);
- среда с 8.00 час до 20.00 час (без обеда).