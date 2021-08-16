Бобруйский горисполком приглашает на работу ведущего бухгалтера

Бобруйскому городскому исполнительному комитету на работу требуется ведущий бухгалтер отделения бухгалтерского учета и отчетности.

Квалификационные требования: высшее профессиональное образование или среднее специальное образование по специальностям «Финансы», «Банковское дело», «Страховое дело», «Бухгалтерский учет, анализ и контроль» или среднее специальное образование по группам специальностей «Экономика и управление», «Бизнес-управление» (за исключением специальности «Документоведение и документационное обеспечение управления»), «Экономика и организация производства» при условии освоения содержания образовательной программы переподготовки руководящих работников и специалистов, имеющих среднее специальное образование, по группе специальностей «Бухгалтерский учет и контроль».

Справки по телефонам: 8 (0225) 68-00-14, 68-00-15.