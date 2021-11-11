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Бобруйский горисполком приглашает к участию в конкурсе на лучшее новогоднее оформление среди организаций и учреждений

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Бобруйский горисполком приглашает к участию в конкурсе на лучшее новогоднее оформление среди организаций и учреждений

Ежегодно в Бобруйске проходит конкурс на лучшее новогоднее оформление среди организаций и учреждений. Участники подразделяются на четыре группы:

 

  • «Промышленные предприятия, строительные организации»;
  • «Предприятия торговли, услуг, общественного питания»;
  • «Предприятия транспорта, связи, энергетики, жилищно-коммунального хозяйства»;
  • «Учреждения культуры, здравоохранения, образования, средние специальные, профессионально-технические учебные заведения».

Каждая организация может принять участие в конкурсе в соответствии с положением.

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