Бобруйский горисполком приглашает к участию в конкурсе на лучшее новогоднее оформление среди организаций и учреждений
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Ежегодно в Бобруйске проходит конкурс на лучшее новогоднее оформление среди организаций и учреждений. Участники подразделяются на четыре группы:
- «Промышленные предприятия, строительные организации»;
- «Предприятия торговли, услуг, общественного питания»;
- «Предприятия транспорта, связи, энергетики, жилищно-коммунального хозяйства»;
- «Учреждения культуры, здравоохранения, образования, средние специальные, профессионально-технические учебные заведения».
Каждая организация может принять участие в конкурсе в соответствии с положением.
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