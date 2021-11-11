Бобруйский горисполком приглашает к участию в конкурсе на лучшее новогоднее оформление среди организаций и учреждений

Ежегодно в Бобруйске проходит конкурс на лучшее новогоднее оформление среди организаций и учреждений. Участники подразделяются на четыре группы:

«Промышленные предприятия, строительные организации»;

«Предприятия торговли, услуг, общественного питания»;

«Предприятия транспорта, связи, энергетики, жилищно-коммунального хозяйства»;

«Учреждения культуры, здравоохранения, образования, средние специальные, профессионально-технические учебные заведения».

Каждая организация может принять участие в конкурсе в соответствии с положением.