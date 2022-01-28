Бобруйский горисполком объявил четыре дня трезвости
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В Бобруйске в 2022 году будет четыре дня трезвости.
Решение Бобруйского горисполкома опубликовано на Национальном правовом интернет портале.
Алкоголь в магазинах в Бобруйске в этом году не будут продавать:
- 11 февраля,
- 13 мая,
- 12 августа,
- 11 ноября.
Ограничения не распространяются на продажу алкоголя розничными торговыми объектами для проведения ритуальных обрядов.
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