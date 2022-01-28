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Бобруйский горисполком объявил четыре дня трезвости

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Бобруйский горисполком объявил четыре дня трезвости

В Бобруйске в 2022 году будет четыре дня трезвости.

Решение Бобруйского горисполкома опубликовано на Национальном правовом интернет портале.

Алкоголь в магазинах в Бобруйске в этом году не будут продавать:

  • 11 февраля,
  • 13 мая,
  • 12 августа,
  • 11 ноября.

Ограничения не распространяются на продажу алкоголя розничными торговыми объектами для проведения ритуальных обрядов.

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