Бобруйский горисполком объявил четыре дня трезвости

В Бобруйске в 2022 году будет четыре дня трезвости.

Решение Бобруйского горисполкома опубликовано на Национальном правовом интернет портале.

Алкоголь в магазинах в Бобруйске в этом году не будут продавать:

11 февраля,

13 мая,

12 августа,

11 ноября.

Ограничения не распространяются на продажу алкоголя розничными торговыми объектами для проведения ритуальных обрядов.