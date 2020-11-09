Бобруйский горисполком напоминает об обязательном ношении масок

Согласно п. 23 плана мероприятий по профилактике инфекции COVID-19 в городе Бобруйске введено обязательное использование средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок) населением на объектах и в организациях города Бобруйска (объекты розничной торговли, аптеки, отделения банка, связи, почты, общественный транспорт и прочие объекты, где невозможно обеспечить социальное дистанцирование).

Просим соблюдать меры профилактики.