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Бобруйский горисполком напоминает об обязательном ношении масок

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Бобруйский горисполком напоминает об обязательном ношении масок

Согласно п. 23 плана мероприятий по профилактике инфекции COVID-19 в городе Бобруйске введено обязательное использование средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок) населением на объектах и в организациях города Бобруйска (объекты розничной торговли, аптеки, отделения банка, связи, почты, общественный транспорт и прочие объекты, где невозможно обеспечить социальное дистанцирование).

Просим соблюдать меры профилактики.

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