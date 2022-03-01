Бобруйский горисполком информирует о наличии свободных жилых помещений арендного пользования

* - расчет платы произведен в соответствии с размером базовой величины (32,0 рубля);

Прием заявлений осуществляется с 02.03.2022 по 16.03.2022 (включительно) по адресу: пл. Ленина, 1, каб. 101,

приемные дни:

- понедельник, суббота с 8.00 до 17.00 час. (обед с 13.00 до 14.00 час);

- вторник, четверг, пятница с 8.00 до 18.00 час. (без обеда);

- среда с 8.00 до 20.00 час. (без обеда).