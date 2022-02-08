Бобруйский горисполком информирует о наличии свободных жилых помещений арендного пользования
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* - расчет платы произведен в соответствии с размером базовой величины (32,0 рубля);
** - по индивидуальным ходатайствам, согласно абзацу 2 статьи 111 Жилищного кодекса Республики Беларусь.
Прием заявлений осуществляется с 09.02.2022 по 23.02.2022 (включительно) по адресу: пл. Ленина, 1, каб. 101,
приемные дни:
- понедельник, суббота с 8.00 до 17.00 час. (обед с 13.00 до 14.00 час);
- вторник, четверг, пятница с 8.00 до 18.00 час. (без обеда);
- среда с 8.00 до 20.00 час. (без обеда).
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