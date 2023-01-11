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Бобруйский филиал ОАО «Булочно-кондитерская компания «Домочай» приглашает на работу

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Бобруйский филиал ОАО «Булочно-кондитерская компания «Домочай» приглашает на работу

Бобруйскому филиалу ОАО «Булочно-кондитерская компания «Домочай» на постоянную работу срочно требуются:

- инженер-технолог (сменный);

-мастер смены;

- инженер отдела материально-технического

снабжения и транспорта;

- кондитер;

-машинист тесторазделочных машин;

-машинист расфасовочно-упаковочных машин;

-слесарь КИПиА;

-наладчик оборудования;

- слесарь-ремонтник

Обращаться в отдел кадров по ул. Гоголя 164

Тел. 74-96-96

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