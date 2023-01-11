Бобруйский филиал ОАО «Булочно-кондитерская компания «Домочай» приглашает на работу
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Бобруйскому филиалу ОАО «Булочно-кондитерская компания «Домочай» на постоянную работу срочно требуются:
- инженер-технолог (сменный);
-мастер смены;
- инженер отдела материально-технического
снабжения и транспорта;
- кондитер;
-машинист тесторазделочных машин;
-машинист расфасовочно-упаковочных машин;
-слесарь КИПиА;
-наладчик оборудования;
- слесарь-ремонтник
Обращаться в отдел кадров по ул. Гоголя 164
Тел. 74-96-96
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