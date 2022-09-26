Бобруйский «Динамо-Шинник» разгромил «СКА-ГУОР Карелию» в Молодежной хоккейной лиге

Хоккеисты бобруйского "Динамо-Шинника" одержали крупную победу над ХК "СКА-ГУОР Карелия" в матче регулярного чемпионата Молодежной хоккейной лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Бобруйчане захватили инициативу со старта, открыв счет уже на 4-й минуте и удвоив преимущество ближе к концу периода. В начале следующей трети соперник сократил отставание, но неудача только разозлила юных динамовцев. Хозяева поразили чужие ворота четырежды за пять минут, а в заключительном отрезке добавили к отрыву еще две шайбы. Как итог - 8:1, пять очков в составе "шинников" набрал Матвей Шидловский (1+4), четыре балла заработал Даниил Сотишвили (2+2). Еще одним дублем отметился Александр Муромцев, также по голу в актив записали Тимофей Ковгореня, Мирослав Михайлов и Тихон Борозна.

Эта победа стала для белорусского клуба третьей подряд, с 8 очками бобруйчане идут 10-ми среди 19-ти команд Западной конференции МХЛ. В понедельник "Динамо-Шинник" и "СКА-ГУОР Карелия" проведут повторный поединок. Встреча пройдет на столичной "Олимпик-Арене" и стартует в 19.30.