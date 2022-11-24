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Спорт

Бобруйский «Динамо-Шинник» повторно разгромил «Тайфун» в Молодежной хоккейной лиге

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Бобруйский «Динамо-Шинник» повторно разгромил «Тайфун» в Молодежной хоккейной лиге

Хоккеисты "Динамо-Шинника" одержали вторую подряд крупную победу в регулярном чемпионате Молодежной хоккейной лиги.

Во второй раз за два дня от юных динамовцев пострадал ХК "Тайфун", представляющий Приморский край РФ. Накануне "шинники" разгромили дальневосточников со счетом 9:3, в среду белорусы были не менее беспощадны - 7:0. Дублями в составе нашей команды отметились Степан Звягин и Мирослав Михалев, также по шайбе забросили Матвей Ладутько, Даниил Липский и Иван Аношко. Кроме того, в активе Аношко и Леонида Булгакова по две голевые передачи, сразу три ассистентских балла оформил Даниил Сотишвили.

Благодаря этой победе подопечные Андрея Михалева поднялись на второе место в "Серебряном" дивизионе Западной конференции МХЛ. Столько же баллов (32) и у хоккеистов "Академии Михайлова", но туляки лидируют ввиду большего количества побед. Следующий матч на столичной "Олимпик-Арене" "Динамо-Шинник" проведет 26 ноября против "Амурских Тигров". Хабаровчане с 20 очками идут в дивизионе шестыми.

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