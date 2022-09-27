Бобруйский «Динамо-Шинник» повторно обыграл «СКА-Карелию» в Молодежной хоккейной лиге

Хоккеисты бобруйского "Динамо-Шинника" обыграли ХК "СКА-Карелия" в очередном матче регулярного чемпионата Молодежной хоккейной лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Встреча команд прошла на столичной "Олимпик-Арене", поскольку площадка "Бобруйск-Арены" в настоящее время приводится в соответствие требованиям МХЛ. В каждом из периодов поединка в Минске юные динамовцы отличались по разу: в стартовой трети вперед команду вывел Даниил Сотишвили, в следующем отрезке Егор Севко удвоил перевес хозяев, а в финальной 20-минутке Егор Игнатенко установил окончательный счет - 3:0. Голкипер "шинников" Иван Лущик оформил первый шатаут в лиге.

Таким образом, "Динамо-Шинник" выиграл четыре домашних матча из четырех: ранее белорусы дважды были сильнее "СКА-Варягов" из Ленинградской области (5:4, 3:2), а днем ранее разгромили ту же "СКА-Карелию" из Кондопоги - 8:1. Благодаря победной серии бобруйчане впервые вошли в зону плей-офф Западной конференции МХЛ, поднявшись на 6 место среди 19 команд.

Следующий матч юные динамовцы проведут 4 октября дома против московских "Крыльев Советов".