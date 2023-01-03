Бобруйский «Динамо-Шинник» одержал пятую победу подряд в МХЛ

Хоккеисты бобруйского "Динамо-Шинника" с победы начали календарный год в чемпионате Молодежной хоккейной лиги.

Первым соперником подопечных Андрея Михалева в новом году стал МХК "Тайфун", представляющий Приморский край РФ. В стартовой 20-минутке команды обошлись без голов, зато в следующей трети зрители на арене во Владивостоке увидели сразу пять взятий ворот. По ходу отрезка белорусы уступали 0:1, затем усилиями Егора Борикова и Даниила Сотишвили вышли вперед, но в итоге все-таки проиграли период - 2:3. В заключительной трети хоккеисты продолжили обмениваться шайбами, к 50-й минуте встречи на табло уже горели цифры 4:4 - Сотишвили оформил свой дубль, также за динамовцев отличился Кирилл Гришков. Казалось, матч движется к овертайму, но незадолго до финальной сирены защитник "бобров" Евгений Бурак принес своей команде победу - 5:4.

Благодаря серии из пяти викторий кряду "Динамо-Шинник" закрепился в зоне плей-офф МХЛ: белорусы с 47 очками идут 2-ми в "Серебряном" дивизионе Запада и 6-ми в общей таблице конференции. "Тайфун" же остается на последней, 19-й позиции. Повторный поединок бобруйчан и дальневосточников состоится завтра, начало - в 6.00 по белорусскому времени.