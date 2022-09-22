Бобруйский «Динамо-Шинник» обыграл «СКА-Варягов» в матче Молодежной хоккейной лиги

Хоккеисты "Динамо-Шинника" дома обыграли ХК "СКА-Варяги" из Ленинградской области в очередном матче регулярного чемпионата МХЛ, сообщает БЕЛТА.

Данный матч стал первым домашним для белорусской команды в новом сезоне Молодежной хоккейной лиги. Поединок состоялся на "Олимпик-Арене" в Минске, поскольку площадка "Бобруйск-Арены" в настоящее время приводится в соответствие требованиям МХЛ. Первый период встречи обошелся без заброшенных шайб, зато в следующей трети зрители увидели сразу семь взятий ворот. По ходу отрезка "шинники" вели со счетом 2:0 и 4:1, однако сбавили обороты в концовке, позволив сопернику приблизиться - 4:3. В финальной 20-минутке "варягам" все-таки удалось сравнять цифры, но до овертайма дело не дошло, гол Константина Волочко принес "Динамо-Шиннику" победу - 5:4. По дублю в составе бобруйчан оформили Иван Аношко и Дмитрий Тукач.

Таким образом, после пяти матчей сезона в активе белорусской команды две виктории и четыре очка. В четверг "Динамо-Шинник" и "СКА-Варяги" сыграют между собой еще раз, встреча снова пройдет на "Олимпик-Арене" и начнется в 19.00. Домашняя серия "бобров" продолжится двумя играми против ХК "СКА-ГУОР Карелия" 25 и 26 сентября.