Бобруйский дебошир. Поругался с сожительницей и разнёс витрину бара

В Бобруйске 10 февраля, в восемь вечера работники местного развлекательно заведения нажали кнопку тревожной сигнализации — посетитель бросил стул в барную витрину, после чего скрылся.

Группа задержания уже на месте происшествия устанавливала приметы злоумышленника.

Недалеко от бара сотрудники заметили подозрительного человека, скрывшегося за дверью одного из подъездов жилого дома.

Соседи подсказали, где живет подходящий под описание гражданин, который в последствии и оказался разыскиваемым.

В ходе разбирательства установлено: 42-летний бобруйчанин нигде не работает, ранее судим за незаконный оборот наркотических средств, кражу и хулиганство. Свой поступок задержанный оправдал испытанным стрессом, полученным из-за ссоры с сожительницей.

По данному факту возбуждено уголовное дело за хулиганство.

По информации Бобруйского ОДО, ОИиОС