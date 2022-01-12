Бобруйский Центр «Покрова» проводит акцию «Рождественские дни без абортов»

В учреждениях здравоохранения Могилевской области стартовала акция «Рождественские дни без абортов», которая продлится до 20 января. Организатором инициативы выступает бобруйский Центр поддержки семьи и материнства «Покрова» при поддержке Могилевского облисполкома, Бобруйского горисполкома и Бобруйской епархии. Во время акции не будут проводиться искусственные прерывания беременности на сроке до 12 недель.

«Рождественские дни без абортов» в области проводятся в рамках реализации программы «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2021-2025 годы.

По словам директора Центра «Покрова» Андрея Зубенко, благодаря сотрудникам и волонтёрам организации на данный момент удалось спасти жизни более 700 детей. На телефон доверия Центра (+375 44 770 80 20) регулярно звонят женщины, с ними общается психолог, который помогает разобраться в жизненных обстоятельствах, может подсказать, где найти поддержку, организовать помощь в решении бытовых вопросов. В случае необходимости на базе Центра есть комнаты, где беременные женщины или женщина с ребёнком могут находиться до полугода и получить комплексную помощь.

— Из опыта работы нашего Центра могу сказать, что ни одна женщина, с которой мы работали, не пожалела о том, что решила родить, — говорит Андрей Зубенко. — Появление ребёнка не мешает женщине реализовать себя в жизни, скорее, наоборот, является стимулом для её личностного роста и повышения профессиональных компетенций. Это касается не только тех, с кем мы работаем, но и самих сотрудников, многие из которых – многодетные родители. Поэтому мы призываем женщин в этот короткий период тишины, который приходится на светлые дни после Рождества Христова, подумать ещё раз.

По материалам сайта Центра «Покрова»