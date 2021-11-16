Бобруйский автобусный парк № 2 приглашает на работу водителей и кондукторов
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Бобруйский автобусный парк № 2 приглашает на работу водителей автобусов, кондукторов.
Подробная информация по телефону: 73-68-43.
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