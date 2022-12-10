Бобруйские «Зубры» поддержали столичную «Рысь»

Ребята из Бобруйского военно-патриотческого клуба "Зубр" приняли участие во флешмобе против преступного беспамятства.

Наши "Зубры" приехали сегодня в мемориальный комплекс "Красный берег", отдав дань памяти безвинно убитым детям. Цветы и проникновенные строки стали благодарностью тем, кто отдал свое детство, чтобы нынешнее поколение смогло его прожить. А главное - прожить достойно.

"Светлое поле и солнечный круг, здесь души детей витают вокруг...", - эти строки нашего поэта-земляка Леонида Рубинштейна посвящены тем трагическим событиям в деревушке Красный берег.

Здесь с 1942 по 1944 находился детский донорский концлагерь.Сюда свозили детей 8-14 лет и испытывали на них изуверский способ полного забора крови.На территории Беларуси было 14 таких лагерей.

А сколько таких памятных страшных мест осталось в городах бывшего Советского союза...

И сколько таких мест пытаются сегодня разрушить под молчаливое согласие ЮНЕСКО и ООН...

Но память не сотрешь.