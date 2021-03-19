Бобруйские волонтеры союза молодежи отдали дань памяти воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны

18 марта в рамках республиканского патриотического проекта «Сестры Хатыни» Первомайский районный комитет БРСМ совместно с волонтерами первичной организации бобруйского механико-технологического колледжа отдал дань памяти землякам, которые погибли в годы Великой Отечественной войны на этой земле. Молодежь привела в порядок братскую могилу советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны при освобождении Бобруйска («Вечный огонь»).

Первомайский районный комитет Общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» города Бобруйска.

Подготовил Виктор ЧАБАН.